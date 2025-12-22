Noticias de Jujuy

Restricción de estacionamiento en calle Güemes por ordenamiento del tránsito

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, informó que se implementará una restricción temporal de estacionamiento vehicular sobre calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez.

La medida tiene como objetivo descongestionar el tránsito vehicular en la zona y se llevará a cabo los días martes 23 y miércoles 24, y martes 30 y miércoles 31 del corriente mes y año.

Desde el área municipal se solicita a los conductores tomar los recaudos necesarios, respetar la señalización dispuesta en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar, a fin de garantizar una circulación más fluida y segura.

