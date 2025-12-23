Estrategias regionales. Jujuy forma parte de REDEPRO – CEPAL para un desarrollo productivo más inclusivo

El Gobierno de Jujuy consolida su participación en REDEPRO -CEPAL fortaleciendo el desarrollo productivo con enfoque de género

El Gobierno de Jujuy sigue fortaleciendo una agenda regional de desarrollo productivo con enfoque de género, por tal motivo el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la reunión del Grupo de Trabajo REDEPRO.

Esta iniciativa es impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que reúne a gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe con el objetivo de promover políticas de desarrollo productivo más inclusivas y sostenibles.

Jujuy fortalece el desarrollo productivo

Durante el encuentro representantes de distintas provincias y regiones intercambiaron experiencias, compartieron asistencias técnicas que promuevan igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de las economías locales y el avance en la construcción de estrategias conjuntas con el acompañamiento de CEPAL y la cooperación internacional.

En este marco se proyectaron líneas de acción y articulaciones de cara al año 2026 orientadas a consolidar modelos de desarrollo con mayor equidad social y territorial. La Participación de Jujuy en REDEPRO se realiza en el marco de una política sostenida de fortalecimiento de vínculos que buscar incorporar herramientas con perspectiva de género para un desarrollo productivo con más oportunidades y justicia social.

Participaron de la reunión la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro y el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.

Finalmente se agradeció a CEPAL y a Claudia Martínez por la invitación y el acompañamiento reafirmando el compromiso de la Provincia de Jujuy de seguir trabajando de manera articulada con otros gobiernos subnacionales y organismos internacionales para la construcción de sociedades más justas e igualitarias.