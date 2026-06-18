Normativa N° 27.499. Dio inicio la formación en Ley Micaela en Santa Clara

En Santa Clara comenzó la formación en Ley Micaela brindando información para la prevención y erradicación de la violencia de género.

Dando cumplimiento a la Normativa N° 27.499 comenzó la formación en Ley Micaela destinada a trabajadores de Santa Clara, con el objetivo de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de las funciones públicas y en los espacios de trabajo.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, abordó en este primer encuentro contenidos básicos de género, los marcos legales vigentes, derechos humanos de mujeres y diversidades entendiendo que la importancia radica en prevenir y erradicar la violencia de género y garantizar un acceso más equitativo a la justicia.

La propuesta de capacitación continuará con los módulos de Diversidad Sexual y Violencias Basadas en Género, que permitirán profundizar conocimientos sobre el respeto a la diversidad sexual, la promoción de derechos y herramientas necesarias para la detección temprana, prevención y abordaje de situaciones de vulnerabilidad.

La Ley Micaela contribuye a la construcción de instituciones más comprometidas con la igualdad ya que establece la formación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñan sus funciones en los poderes del estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Su implementación promueve la reflexión sobre prácticas cotidianas, la identificación de situaciones de desigualdad y la generación de respuestas más adecuadas frente a distintas formas de violencia.

Participó del inicio de la capacitación en Santa Clara, Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad