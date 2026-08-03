Desarrollo económico . La Feria de Emprendedores y Artesanos llega a Alto Comedero

La Secretaría de Desarrollo Integral realizará una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos para fortalcer el desarrollo de la economía social.

Como parte de las acciones destinadas a fortalecer la economía social y promover el desarrollo de los emprendimientos locales, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, realizará una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos.

La feria se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, de 16:00 a 20:00 horas, en el Parque Acuático de Alto Comedero, ubicado sobre calle Catua.

Durante la jornada, vecinas y vecinos podrán recorrer los diferentes stands y encontrar una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, entre ellos tejidos, bijouterie, accesorios, decoración, artículos para el hogar, juguetes, regalos y muchas otras propuestas que reflejan el talento y la creatividad de emprendedoras, emprendedores, artesanas y artesanos jujeños.

La iniciativa busca generar oportunidades de comercialización, fortalecer el trabajo independiente y fomentar el consumo de productos locales, promoviendo además un espacio de encuentro para las familias y la comunidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se invita a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de esta propuesta, acompañando el crecimiento de quienes, con esfuerzo e innovación, impulsan el desarrollo de la economía social en la provincia.