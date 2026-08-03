Jornada de actualización y abordaje clínico de la violencia de género en el NIDO Cuyaya

En un salón colmado de participantes, se desarrolló en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de barrio Cuyaya la jornada de “Actualización y Abordaje Clínico de la Violencia de Género”, organizada por el Departamento de Atención Integral de Violencia Familiar de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto a la Red Argentina de Trabajo Social Clínico.

La capacitación tuvo como principal disertante a Nahuel Sepúlveda, integrante y fundador de la Red Argentina de Trabajo Social Clínico. Durante la actividad también se realizó un reconocimiento a la trayectoria y al compromiso con la temática, distinguiendo a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, representada por el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, y a la licenciada Adriana Peña, impulsora del trabajo municipal en esta materia desde 1992.

Al respecto, Gustavo Muro destacó que “la violencia de género y la violencia familiar constituyen una problemática que afecta principalmente a las mujeres” y expresó su reconocimiento al equipo técnico municipal que trabaja diariamente en el abordaje de estas situaciones. “Es un orgullo contar con profesionales comprometidos que se capacitan de manera permanente para brindar una mejor respuesta a quienes lo necesitan”, afirmó.

Asimismo, el funcionario, trabajador social de profesión, valoró la realización de este tipo de espacios de formación y el intercambio con redes integradas por profesionales de distintos países. “Es muy importante seguir fortaleciendo el trabajo social clínico y generar instancias de actualización que enriquezcan la intervención profesional”, señaló.

Por su parte, la jefa del Departamento de Atención Integral de la Violencia Familiar y de Género, Cintia Burgos, explicó que la jornada estuvo destinada a profesionales del trabajo social y disciplinas afines que intervienen en situaciones de violencia.

“Contamos con la participación de uno de los integrantes fundadores de la Red Argentina de Trabajo Social Clínico, quien viene a compartir herramientas, conocimientos y experiencias desde el enfoque clínico. Muchas veces se desconoce el trabajo social terapéutico, por eso estos espacios permiten fortalecer nuestras prácticas y dignificar la tarea cotidiana que realizamos en la atención de mujeres víctimas de violencia”, expresó.

Además, destacó que las metodologías y estrategias abordadas durante la capacitación contribuirán a brindar respuestas integrales y de mayor calidad a las personas que requieren acompañamiento.

Durante su exposición, Nahuel Sepúlveda explicó que la capacitación tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio de conocimientos sobre el abordaje de las violencias y los aportes que el trabajo social clínico realiza en este campo. En la primera parte de la jornada abordó la historia del trabajo social clínico en Argentina y las incumbencias terapéuticas de la profesión, rescatando especialmente los aportes de la licenciada Adriana Peña como una de las referentes pioneras de esta disciplina en Jujuy.

En ese sentido, destacó que Peña fue impulsora de iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y a la creación de espacios de atención para personas en situación de violencia, dejando un legado que continúa vigente en el trabajo que desarrollan actualmente los equipos municipales. Asimismo, señaló que recuperar y visibilizar esos aportes constituye un acto de reconocimiento a la construcción de conocimientos y experiencias que siguen orientando las prácticas profesionales.

Sepúlveda también explicó que la segunda parte de la capacitación estuvo a cargo del magíster Diego Reyes Barría, director del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, quien desarrolló contenidos vinculados a las prácticas informadas por el trauma, brindando herramientas para fortalecer la intervención de los equipos que trabajan en la atención y acompañamiento de personas atravesadas por situaciones de violencia.

Finalmente, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la formación de los equipos interdisciplinarios que trabajan en la prevención y el abordaje de la violencia. “Esta jornada incorpora el enfoque del trabajo social clínico como una herramienta fundamental para la intervención profesional. Contamos con la participación de referentes de la Red Argentina de Trabajo Social Clínico y, mediante videoconferencia, con un especialista de Valparaíso, Chile, lo que enriquece el intercambio de experiencias”, indicó.

Para concluir, Fernández remarcó que “dentro de las políticas públicas que impulsa el municipio, resulta fundamental continuar trabajando en la prevención y el abordaje integral de la violencia. El acompañamiento terapéutico y la intervención interdisciplinaria son pilares esenciales para brindar contención y asistencia a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zDCRGDzKTtQ