San Salvador de Jujuy tendrá por primera vez el Festival Nacional del Éxodo

Antes del tradicional homenaje al Éxodo Jujeño, el intendente Raúl “Chuli” Jorge anunció la realización de la primera edición del Festival Nacional del Éxodo, una nueva propuesta que nace en el marco de los 40 años de Los Hornitos, celebración que este año se trasladará a Ciudad Cultural para ampliar su convocatoria y dar origen a este nuevo encuentro de proyección nacional. Con Los Tekis como grandes protagonistas, el evento se desarrollará los días 21 y 22 de agosto, contará además con la participación de Cristian Herrera y una destacada grilla de artistas jujeños, en una apuesta que busca consolidarse como uno de los grandes festivales folklóricos del norte argentino.

El anuncio fue encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba; e integrantes de Los Tekis, quienes serán protagonistas de esta primera edición.

Durante la presentación, Jorge destacó que el nuevo festival representa una apuesta para fortalecer la identidad cultural de Jujuy y consolidar un evento que perdure en el tiempo. “Por primera vez estamos en condiciones de anunciar un Festival Nacional del Éxodo, donde vamos a poner toda nuestra energía. Quiero destacar el apoyo explícito del gobernador Carlos Sadir, que nos ha expresado todo el respaldo para esta apuesta”, afirmó.

El intendente remarcó además que la primera edición coincide con dos aniversarios muy significativos: los 40 años de Los Hornitos y los 35 años de trayectoria de Los Tekis, a quienes definió como “nuestros embajadores, difundiendo la música jujeña por todo el mundo”.

“Es un gran honor tenerlos nuevamente con nosotros. Vamos a redoblar esta apuesta para construir un festival que se consolide en el tiempo, con una organización fortalecida y la participación de artistas consagrados, mujeres, hombres y jóvenes que trabajan activamente por nuestra cultura y nuestra música”, expresó.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, destacó el trabajo articulado que demanda la organización de un evento de esta magnitud. “Este es un trabajo en equipo en el que participa el cien por ciento de las secretarías y direcciones de la Municipalidad. Hace varios años que venimos trabajando junto a nuestros queridos amigos de Los Tekis. Este año también se suma Cristian Herrera y una gran cartelera de artistas locales, donde no solamente estarán los músicos de trayectoria, sino también quienes están iniciando su carrera artística”, sostuvo.

Marenco aseguró que la organización del festival refleja el compromiso de todos los trabajadores municipales para brindar a vecinos y visitantes una celebración a la altura de una fecha tan significativa para la historia de Jujuy.

A su turno, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, explicó que el Festival Nacional del Éxodo nace como un homenaje a la gesta histórica del pueblo jujeño y como una evolución de Los Hornitos. “Estamos muy satisfechos y felices de anunciar la primera edición del Festival Nacional del Éxodo, homenaje a nuestra epopeya histórica. Además celebramos los 40 años de los tradicionales Hornitos, organizados por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que en esta ocasión tendrán una edición especial en Ciudad Cultural con un megafestival”, señaló.

Asimismo, detalló que el encuentro contará con dos grandes espectáculos nocturnos, con Los Tekis el 21 de agosto y Cristian Herrera el 22 de agosto, además de propuestas diurnas para toda la familia. “La intención es que el festival crezca y que no solo participe la familia jujeña, sino también todos los amantes del folclore del NOA que quieran acercarse en una fecha tan simbólica para nuestra provincia y para el norte argentino”, agregó.

En representación de Los Tekis, Mauro Coletti manifestó su emoción por formar parte de esta primera edición y de la celebración por los 40 años de Los Hornitos. “Agosto es un mes de mucha energía y de agradecimiento a la Pachamama. Ser parte del primer Festival Nacional del Éxodo y de los 40 años de Los Hornitos nos llena de felicidad. Para nosotros volver a tocar en nuestra casa, en una fecha tan importante para los jujeños, es realmente muy especial”, expresó.

El músico recordó además el vínculo histórico del grupo con las celebraciones del 23 de Agosto y con Los Hornitos, destacando que acompañaron distintas ediciones a lo largo de los años.

Finalmente, Sebastián López invitó a jujeños y visitantes a sumarse a esta nueva propuesta. “Queremos invitar a todos a compartir estas dos jornadas del 21 y 22 de agosto en Ciudad Cultural. Será una gran fiesta para celebrar nuestra historia, nuestra música y nuestras raíces. Los esperamos para vivir juntos la primera edición del Festival Nacional del Éxodo”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/hcG6-4juEEY