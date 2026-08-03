El Faro del Saber incorporó nuevo equipamiento tecnológico para fortalecer la capacitación y la inclusión digital

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge junto al gobernador Carlos Sadir, participó del acto de presentación del nuevo equipamiento tecnológico incorporado al Punto Digital Faro del Saber, un espacio que integra la Red Nacional de Puntos Digitales y que continúa consolidándose como un centro de formación, innovación y acceso gratuito a las tecnologías de la información y la comunicación.

En esta oportunidad, el Faro del Saber recibió de parte del Estado Nacional y a través del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización de la Provincia, 15 notebooks, 3 televisores de gran formato, 2 consolas Xbox destinadas a experiencias de aprendizaje y recreación, 35 sillas, 15 escritorios, 4 bibliotecas, 4 puffs y nueva cartelería, elementos que permitirán renovar sus instalaciones y ampliar las propuestas de capacitación y formación para vecinos y vecinas de todas las edades.

Durante el acto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el proceso de transformación que atraviesa el Faro del Saber y afirmó, “este Faro del Saber, que ya tiene 13 años, está evolucionando. De ser un espacio dedicado a la educación y la formación, hoy incorpora con fuerza la tecnología, articulándola con la capacitación en oficios. Esto se refleja en salas totalmente equipadas con computadoras y con todo el equipamiento necesario para impulsar propuestas como la robótica y otras iniciativas vinculadas a la actualización educativa y formativa. Todo esto le imprime una nueva energía y un potencial mucho mayor a este Faro del Saber”.

Asimismo, remarcó el impacto que tendrá esta renovación para la comunidad al señalar, “con esto se continúa aplicando conocimiento, tecnología, saber y progreso para muchos jóvenes, para muchos niños del sector del barrio Punta Diamante y de otros sectores de la ciudad”.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y afirmó, “es muy importante revitalizar este Faro del Saber, que tiene una ubicación estratégica para la ciudad y que cumple una función enorme a través del trabajo conjunto entre el municipio y la provincia”.

Además, explicó el alcance de la renovación y señaló: “Estamos modernizando este espacio con nuevo equipamiento y tecnología, pensando especialmente en la formación de niños y jóvenes de la zona. Hoy es fundamental avanzar en la alfabetización digital y en el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Por eso, a partir de ahora el Faro del Saber contará con tres sectores bien diferenciados: una sala destinada a la capacitación, otra para el entretenimiento y un microcine. Todo está pensado para acompañar el desarrollo de nuestra gente, brindándole herramientas para capacitarse y prepararse para un mundo cada vez más tecnológico, moderno y con grandes desafíos de cara al futuro”.

En tanto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó las nuevas posibilidades que brinda el equipamiento recibido, “estamos innovando, recibimos nuevo equipamiento y esto va a permitir también hacer uso de nuevas tecnologías, continuar con las 120 capacitaciones de oficio en Puntos Digitales. Así que aprovechar todo esto para coordinar con la comunidad, para trabajar y complementar lo que se aprende en oficios, y así tener nuevas salidas laborales”.

La funcionaria agregó, “hay muchos trabajos que tienen que ver con la digitalización, así que para nosotros es importantísimo contar con esto, y lo importante es poder coordinar con la comunidad para darle estas oportunidades”.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, puso en valor el crecimiento de la red de Puntos Digitales en la provincia y manifestó, “este Punto Digital, como todos los que estamos coordinando en la provincia para modernizar su tecnología, tienen hoy 120 cursos, y además sumando todo un bagaje de propuestas propias de nuestra provincia, de nuestra cultura, donde acompañamos a los gobiernos locales, así que desde ya nuestro acompañamiento, nuestro esfuerzo conjuntamente con el municipio, para dar mucha contención en la capacitación y formación de cuadros para que tengamos todos los días disponibles en el municipio esta tecnología de punta”.

Finalmente, la directora de Desarrollo Económico del Municipio, Melisa Silva, celebró la incorporación del nuevo equipamiento y señaló, “muy contentos por el nuevo equipamiento que recibimos porque potencia muchísimo las actividades que se venían realizando. Son más computadoras, con espacio de entretenimiento y también con un microcine, así que la idea es potenciar todos estos espacios con nuevas capacitaciones, con contacto tanto con la universidad como con la comunidad en general”.

Además, invitó a la ciudadanía a participar de las propuestas formativas, “la idea es que la ciudadanía pueda aprovechar la oferta de cursos que tenemos, que son muchos, desde inteligencia artificial, innovación, diseño, marketing, todo siempre buscando que la gente reciba herramientas para potenciarse, tanto profesionalmente como en algún emprendimiento o con alguna herramienta que nos solicitan; siempre surgen nuevas propuestas y nosotros estamos atentos a las demandas para poder actualizar nuestra oferta”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/CnQZqtF5sIM