El Parque Botánico Municipal llama a reforzar la prevención de incendios forestales

El Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel” convoca a la comunidad a extremar los cuidados durante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, promoviendo conductas responsables para proteger los ambientes naturales, la biodiversidad y la seguridad de las personas.

Durante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, las condiciones de sequía, la baja humedad, los vientos intensos y las altas temperaturas generan un escenario propicio para la aparición y rápida propagación del fuego en áreas naturales de Jujuy y de todo el país.

Desde el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel” recordaron que una pequeña fuente de calor, como una colilla de cigarrillo mal apagada, una fogata o una quema fuera de control, puede desencadenar un incendio de grandes dimensiones, poniendo en riesgo los bosques nativos, la biodiversidad, la fauna silvestre, los bienes de las comunidades y, en muchos casos, la vida de las personas.

En este contexto, invitan a vecinos, turistas y visitantes que recorran espacios naturales, reservas, parques, áreas protegidas y zonas de montaña, tanto en Jujuy como en otras provincias, a adoptar conductas responsables y respetar las normas establecidas en cada lugar.

Asimismo, recuerdan que está prohibido fumar, encender fogatas o realizar cualquier tipo de fuego dentro de las áreas naturales protegidas. Del mismo modo, solicitan no arrojar residuos, ya que además de afectar el paisaje y contaminar el ambiente, materiales como colillas de cigarrillos, vidrios y otros elementos combustibles pueden favorecer el inicio o la propagación de incendios.

Desde la institución remarcaron que la prevención es la herramienta más efectiva para proteger el patrimonio natural y que el compromiso ciudadano resulta fundamental para reducir los riesgos durante esta época del año.

Ante cualquier consulta o al detectar humo o un principio de incendio, se solicita dar aviso de manera inmediata al servicio de emergencias 911. La rápida intervención permite evitar la propagación del fuego y minimizar los daños sobre los ecosistemas y las comunidades.

Cada acción cuenta. Llevarse los residuos, respetar las normas de los espacios naturales y evitar cualquier conducta que pueda generar fuego son acciones sencillas que contribuyen a conservar los ambientes naturales. Prevenir los incendios forestales es una responsabilidad compartida.