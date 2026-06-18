Interior. El ministro de Hacienda recibió a la comisionada municipal de Catua

La reunión de trabajo se concretó en instalaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Llegada desde la localidad de Catua, la jefa comunal, Vannesa Soriano, se reunió con el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo. En instalaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, se concretó la reunión de trabajo junto a la funcionaria municipal.

Catua es una pequeña localidad rural del departamento Susques, situada a unos 3950 metros de altura y a 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

En este marco, la jefa comunal brindó un panorama del pueblo, destacado por su belleza paisajística. Su principal actividad económica es la minería, seguida de la ganadería, actividades sociales, deportivas y culturales.

En la oportunidad, la comisionada también se refirió a las necesidades de los vecinos, dando a conocer un especial pedido. “Pudimos dialogar con el ministro Cardozo respecto a la construcción de un salón multiuso de formación. Esperamos que, tras el análisis correspondiente, se pueda dar el visto bueno a esta solicitud de gran utilidad para la localidad”, informó la responsable.

Por medio de estos encuentros y a través del Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Jujuy sigue recibiendo propuestas e iniciativas de diferentes sectores y actores sociales, acompañando desde la perspectiva de una administración responsable y con sentido social.