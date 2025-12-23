GIRSU S.E: Cronograma operativo para las fiestas de fin de año

La empresa GIRSU S.E. dio a conocer cómo se desarrollarán las actividades en sus distintas plantas durante las celebraciones de Navidad y Año nuevo.

Durante las celebraciones de fin de año, la empresa GIRSU S.E. anunció su cronograma operativo especial para garantizar un servicio eficiente en todas sus plantas y en la Quebrada de Humahuaca. Además brindará asistencia técnica y logística a los municipios para fortalecer la gestión de residuos.

GIRSU S.E. brindará asistencia técnica y logística a los municipios de la región con el objetivo de fortalecer la gestión de residuos en la región y garantizar un entorno limpio y saludable tanto para residentes como para los visitantes.

La empresa contará con el equipamiento necesario para realizar el servicio interjurisdiccional entre plantas, por otro lado, el sistema de contenerización de Quebrada continuará funcionando normalmente.

GIRSU S.E. destaca la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la limpieza, se pide a la comunidad respetar los horarios de recolección para evitar la generación de microbasurales.

Además, debido a las lluvias propias de la época, es importante prevenir inundaciones y evitar arrojar residuos fuera de los horarios establecidos que puedan tapar las alcantarillas.

El gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y GIRSU S.E. busca garantizar un servicio eficiente y fortalecer la gestión de residuos en toda la provincia, especialmente en la Quebrada de Humahuaca, donde la preservación del entorno natural es clave para la comunidad y el turismo.