Turimso y Cultura. Humahuaca celebra 49 años de tradición con el lanzamiento del Alborozo Humahuaqueño

Autoridades provinciales y municipales presentaron, la nueva edición del Alborozo Humahuaqueño, una propuesta que busca consolidar el vínculo entre la tradición y la experiencia vivencial de quienes visitan la Quebrada. El anuncio oficial se realizó en el Centro Cultural Culturarte y contó con la participación del Secretario de Cultura de Jujuy, José Barcena, junto al Secretario de Cultura y Educación de Humahuaca, Marcelo Cáceres.

Durante la presentación, Barcena destacó que el concepto central de esta edición es permitir que los visitantes se sientan propiamente humahuaqueños. El funcionario subrayó que no se trata únicamente de un programa cultural, sino de una invitación a participar activamente en la identidad local. En ese sentido, definió a la ciudad como un epicentro donde la cultura y la tradición se conjugan para generar un impacto positivo en toda la región.

Por su parte, Marcelo Cáceres explicó que el Alborozo representa la confluencia de las áreas de cultura, turismo y deporte del municipio. Con casi cinco décadas de vigencia, el programa se desarrollará en múltiples espacios emblemáticos como el Monumento a los Héroes de la Independencia, el Salón del Concejo Deliberante y el Salón del Bicentenario. Las actividades no se limitarán a los fines de semana, sino que se integrarán a la vida cotidiana de la ciudad a través de la música, la danza y el canto de coplas.

Un eje fundamental de esta propuesta es la gastronomía regional, considerada un pilar estratégico para fortalecer la economía local. Cáceres señaló que la posibilidad de degustar platos típicos preparados por productores y emprendedores familiares convierte al Alborozo en una experiencia integral. La participación de la comunidad lugareña es clave para ofrecer productos frescos y recetas que forman parte del patrimonio inmaterial de la zona.

En cuanto a la agenda de este año, las autoridades mencionaron que se trata de la antesala para el 50 aniversario del programa. Entre los hitos destacados para 2025 se encuentran el primer Festival del Antigal en la comunidad de San Roque y el 25 aniversario del Festival de la Comunidad de Chorrillos. Estos eventos reflejan el espíritu comunitario que ha permitido la continuidad del Alborozo a lo largo del tiempo.

Finalmente, se informó que la delegación de Humahuaca continuará con su estrategia de integración provincial. Además de las actividades en la Quebrada, se realizarán presentaciones en otras localidades como Palpalá, donde desde hace cuatro años se comparten producciones locales y tradiciones. Esta iniciativa busca construir una red de pertenencia que expanda la riqueza cultural de Humahuaca hacia todos los rincones de la provincia de Jujuy.