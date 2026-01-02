Balance 2025. Trabajo y Empleo tramitó 391 audiencias laborales

El director provincial de Trabajo, Carlos Coronel, indicó que en 2025 se registró un incremento interanual del 24,5% de audiencias laborales, respecto del año anterior, en el cual se realizaron 314 audiencias y 77 audiencias adicionales en el presente período.

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, explicó que estas audiencias constituyen una intervención estatal continua y sistemática, orientada a la resolución de conflictos laborales durante el 2025, garantizando justicia laboral y administrativa.

Coronel resaltó, que el volumen de gestión alcanzado es un indicador altamente significativo de actividad administrativa, con impacto directo en la preservación de la paz social laboral, particularmente en el sector privado, aún en un contexto de marcada crisis económica a nivel nacional.

Señaló que las audiencias correspondientes a conflictos del sector privado fueron llevadas a cabo en modalidad presencial y virtual, según la naturaleza del caso y que los conflictos del ámbito de las relaciones laborales públicas fueron intervenidos por la Dirección de Empleo Público, a cargo de Enrique Rovelli.

“Destacamos un incremento sustancial en la atención al público y en el asesoramiento legal, en audiencias de conciliación laboral, consignaciones de pago, rúbrica de libros y libretas laborales, resoluciones por desempleo, homologaciones de convenios, resoluciones por desempleo, informes técnicos y jurídicos, proveídos administrativos, remisión de expedientes por oficio y a archivo, recepción de denuncias, actas de pago y ratificación, asesoramiento legal integral y confección de telegramas laborales”, detalló.

Finalmente, subrayó que en conflictos y denuncias laborales el ministerio intervino de manera permanente. Más del 92% de los conflictos y denuncias laborales fueron resueltos vía mediación y/o conciliación, incluyendo conciliaciones obligatorias cuando correspondía. En los casos en que no se alcanzó acuerdo entre las partes, se dictaron resoluciones administrativas que pusieron fin al conflicto, garantizando justicia laboral administrativa.