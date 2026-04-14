El Norte Grande sesionó en Tucumán con fuerte reclamo federal y una agenda orientada al desarrollo regional

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, participó de la 57 Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reunió a vicegobernadores, legisladores y representantes del sector industrial de las diez provincias del NOA y NEA.

El encuentro se desarrolló los días 13 y 14 de abril en la ciudad de San Miguel de Tucumán y fue presidido por los vicegobernadores Miguel Ángel Acevedo (Tucumán), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande), Teresita Madera (La Rioja), Alberto Bernis(Jujuy) y Antonio Marocco (Salta). También integraron la mesa Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco; Henry Flick, vicepresidente primero del Senado de Corrientes; Eduardo Tassano, presidente de la Cámara de Diputados correntina; la senadora Romina Williams(Catamarca) y el senador nacional Gustavo Valdés(Corrientes).

Bernis: La economía no se sostiene en base a la macro solamente

En su intervención, el vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, destacó el rol del espacio regional como ámbito para discutir las problemáticas que atraviesan las provincias del Norte. Remarcó que el equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno nacional se logra a costa de las provincias fundamentalmente y señaló la paralización de la obra pública y la presión sobre los recursos provinciales.

Bernis planteó que los recursos de las provincias están volcados al pago de salarios y al sostenimiento de la salud y la educación, mientras la Nación retiene fondos que corresponden a las jurisdicciones. Ejemplificó que cada ciudadano que carga un litro de nafta paga un impuesto que va a la Nación y que la Nación no devuelve como corresponde.

El vicegobernador remarcó el peso estructural de la región: el Norte Grande genera casi el 30% del producto bruto interno y concentra una proporción similar de la población del país. Sin embargo, consideró que realmente estamos olvidados.

Bernis cerró su intervención con un planteo claro: Tenemos una economía que no se sostiene en base a la macro solamente, sino que tenemos que pensar en la gente, realizar políticas que tengan que ver con la verdadera y real justicia social, fortalecer la obra pública que genera empleo e incentivar a las grandes inversiones.

Temas tratados y resoluciones del Plenario

El Parlamento aprobó un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán para dictar una Diplomatura en Derecho Parlamentario, con becas para trabajadores legislativos. Expresó preocupación por la caída del consumo junto a sectores económicos y respaldó la creación de una comisión para monitorear el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, por su impacto en las economías provinciales.

También participaron representantes de la Unión Industrial del Norte Argentino (UNINOR), entre ellos Federico Gatti por Jujuy, en un diálogo orientado a entender la realidad del sector productivo y buscar respuestas conjuntas.

Se definió que la próxima reunión de la Junta Ejecutiva se realizará en Salta y el 58 Plenario tendrá lugar en Santiago del Estero.

Comisiones: participación de la delegación jujeña

Los legisladores de Jujuy trabajaron activamente en las 13 comisiones ordinarias y permanentes del Parlamento. La delegación estuvo integrada por Gisel Bravo, Laura Tomé Gámez, Martín Fellner, Claudia Sánchez Cantaberta, Patricia Ríos, Mario Lobo, Noelia Quispe, Noemí Isasmendi, Verónica Valente, Jael Navarro, Angélica Castillo, Iván Poncio, Daniela Vélez, Omar Gutiérrez, Federico Canedi y Alicia Sosa, junto al secretario parlamentario Martín Luque.

Entre las iniciativas impulsadas por Jujuy se destacaron proyectos de Promoción del Arte Indígena y creación de una Agenda Cultural Regional; la propuesta de redes de carga para vehículos eléctricos y coordinación regional para la intervención en rutas del NOA; la declaración de interés por el inicio de la Carrera de Medicina en Jujuy; la creación de un Índice de Crianza para medir el costo de bienes y servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes; el reclamo por el equilibrio en los precios de combustibles en el NOA; y la preocupación por la situación de las familias con créditos hipotecarios UVA.

También se trató un proyecto de repudio a agravios contra Mercedes Sosa, en defensa de su figura como emblema de la cultura popular.