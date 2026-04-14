Niñez y Adolescencia. Articulación interinstitucional para la garantía de derechos en la Puna

El Ministerio de Desarrollo Humano promueve el acompañamiento en las localidades puneñas de La Quiaca y Abra Pampa.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la articulación territorial, se avanza en la consolidación de políticas públicas que promueven el acompañamiento integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias en las localidades de La Quiaca y Abra Pampa.

En este contexto, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, y la coordinadora de las Oficinas de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Delia Alcancay, mantuvieron diversas reuniones en ambas localidades.

En una primera instancia, las funcionarias se reunieron con el equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, a cargo de Analía Mur, donde uno de los ejes estratégicos abordados fue el fortalecimiento del Órgano de Protección de Derechos (OPD), concebido como una herramienta clave para garantizar intervenciones oportunas y eficaces en el territorio. En este marco, se prevé la firma de un convenio orientado a optimizar su funcionamiento operativo, acompañado de la adecuación de los espacios de atención, priorizando condiciones que favorezcan la escucha activa y un abordaje integral de las problemáticas.

Asimismo, se continúa trabajando en la mejora de las condiciones operativas, con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta institucional y fortalecer la presencia del Estado en cada comunidad. Esta línea de acción incluye la articulación con organizaciones de la sociedad civil, promoviendo estrategias conjuntas que amplíen las posibilidades de acompañamiento ante distintas situaciones.

Además, se desarrollarán acciones coordinadas con actores locales para fortalecer dispositivos de atención y acompañamiento, especialmente en situaciones que requieren intervención especializada en población infantojuvenil. Estas estrategias contemplan tanto la atención presencial como la implementación de herramientas virtuales, ampliando el acceso y la cobertura.

Por otra parte, en Abra Pampa, se realizó relevamiento y acompañamiento técnico para identificar necesidades y orientar acciones concretas para el fortalecimiento familiar y comunitario y se mantuvo una reunión con directivos del hospital local.

Además, visitaron el centro de día “Vocecitas Puneñas”, donde se profundizó el trabajo articulado con actores locales, promoviendo un abordaje integral y sostenido.