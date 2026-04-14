Turismo . Promoción turística: Jujuy refuerza su presencia en mercados clave del país

La promoción turística se intensifica con una gira en Córdoba, Tucumán y Salta para posicionar la oferta turística y generar más oportunidades para el sector.

La promoción turística de Jujuy avanza con una gira en mercados estratégicos del país, orientada a fortalecer la comercialización del destino y ampliar oportunidades para prestadores de servicios.

Tras un inicio en Córdoba, la provincia puso en marcha una agenda de promoción turística en distintos puntos del país con el objetivo de posicionar su oferta de cara a la temporada invernal.

La estrategia apunta a generar contacto directo entre prestadores jujeños y agencias de viajes, facilitando la venta de experiencias y servicios en mercados emisores clave.

Promoción turística: Jujuy refuerza su presencia en mercados clave del país

La gira incluye presentaciones, workshops y encuentros comerciales donde los prestadores tienen un rol central, no solo difundiendo su oferta sino estableciendo vínculos concretos con operadores turísticos.

El recorrido comenzó en Córdoba, en el 65° Workshop Turístico de ACAV, donde Jujuy participó con su propuesta de destinos y experiencias para el público regional.

La agenda continúa el 21 de abril en Tucumán, con una jornada en el Hotel Hilton Garden Inn, de 13 a 17 horas, en el marco del workshop de agencias de viajes, y seguirá el 23 en Salta, en el encuentro organizado por la Asociación Salteña de Agencias de Turismo en el Club 20 de Febrero.

En estos espacios, los prestadores acceden a instancias directas de promoción y comercialización, clave para posicionar sus productos antes de la temporada alta.

En ese marco, la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein, señaló: “Estas acciones permiten que los prestadores jujeños lleguen directamente a quienes comercializan el destino, generando oportunidades reales de venta”.

Además, agregó: “Buscamos fortalecer la presencia de Jujuy en mercados estratégicos y asegurar que la oferta turística esté bien posicionada, con propuestas competitivas y de calidad”.

La agenda de promoción se completa con la participación en Rosario, donde Jujuy formará parte del Workshop de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, uno de los espacios más importantes del país para la comercialización turística.

Estos encuentros permiten consolidar mercados que ya muestran afinidad con el destino, especialmente en segmentos vinculados al turismo de naturaleza y experiencias culturales.

En este contexto, la promoción turística se consolida como una herramienta clave para sostener el crecimiento del sector, mejorar la visibilidad de la oferta y acompañar el desarrollo de los prestadores en toda la provincia.