Salud Pública. Nació el primer bebé del año en Jujuy

A los dos minutos del inicio del 2026, el equipo de salud del Hospital Materno Infantil recibió al primer bebé de la provincia.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que, en las primeras horas de 2026, se registraron los primeros nacimientos en San Salvador de Jujuy y San Pedro, con atención del sistema público de salud.

El primero de ellos ocurrió a los dos minutos del comienzo del nuevo año, cuando el equipo de salud del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” de San Salvador recibió al primer bebé nacido en la provincia en 2026, con un peso de 3,800 kilogramos, en el marco de una atención segura y acompañada por profesionales del sistema público.

Por su parte, en la ciudad de San Pedro, a los tres minutos y siete segundos del inicio de 2026, se produjo el primer nacimiento en el Hospital Paterson, donde nació un bebé con un peso de 3,020 kilogramos, también con asistencia del equipo de profesionales.

De este modo, el nuevo año comenzó con la presencia y el acompañamiento del sistema público de salud, reafirmando el compromiso de cuidar la vida y garantizar el derecho a la salud desde el primer momento en toda la provincia.

Por último, a nivel nacional, los primeros bebés de Argentina nacieron en Mendoza y San Juan a las doce en punto de la medianoche.