Dirección Provincial de Arquitectura. Las obras provinciales en el RIM 20 ya muestran las canchas optimizadas

La ciudadanía disfrutará pronto el resultado de las obras de Arquitectura en canchas del RIM 20 que, como decenas de espacios más, se renovaron íntegramente.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) , desplegó obras en cuatro canchas del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) , adonde la colocación de seis aros y tableros de básquet y redes de vóley completan intervenciones que fueron desde demoliciones o pintura técnica de piso, a nueva iluminación.

Las obras se enmarcan en el Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos que la DPA ejecutó durante 2025 desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de Jujuy (MISPTyV), con inversión de fondos 100% provinciales para trabajos en 35 espacios de diferentes ciudades.

El Plan de Mejoras de la DPA alcanza a polideportivos, clubes, escuelas deportivas y otros espacios recreativos de toda la provincia. Se lleva adelante en articulación con 12 cooperativas de construcción y 7 empresas jujeñas, fortaleciendo, además del deporte, el empleo local. Asimismo, la Provincia de Jujuy consolida la política de dotar y mejorar la infraestructura de espacios comunitarios, en pos del tejido social.

En el caso de las canchas del RIM 20, Arquitectura enfocó el proyecto de obras de refacción integral en configurar nuevas superficies de juego, la iluminación, la renovación del equipamiento y el cerramiento para la seguridad del espacio y de la ciudadanía que lo usa.

Así, el área provincial, a cargo de Horacio Calsina, desarrolló tareas de refacción integral en tres canchas polifuncionales y la cancha de hándbol, espacios que desde su construcción, no tuvieron mantenimiento previo. Los trabajos comprendieron la demolición de los restos de pisos anteriores, la construcción de contrapiso y piso de las canchas polifuncionales y nueva carpeta de la cancha de hándbol, la pintura de piso técnica de todas, la instalación de tableros acrílicos, un nuevo sistema de iluminación, y el cerramiento perimetral.