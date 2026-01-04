Quebrada. Gran lanzamiento de Pesebre en las estaciones del Tren Solar

La tradicional «Estación Navidad» recorre las diferentes paradas, siendo un atractivo y una expresión diferente para los turistas.

Niños, jóvenes y músicos quebradeños viven por estas horas el momento más lindo en materia religiosa, porque por medio de la adoración renuevan y mantienen viva la fe al Niño Jesús.

En ese marco de representación de nacimiento, la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz, agradeció al Comisionado de Tumbaya, Javier Medina, que junto a los vecinos volvieron a copar la estación de Tren.

“Es una jornada muy linda porque el pesebre es un símbolo religioso para estas épocas”, sostuvo y agregó “reúne a la familia y mantiene viva nuestra cultura”.

Asimismo, comentó que el martes 6 de enero, se realizarán actividades de la misma índole en las estaciones de Tilcara, Maimará y Purmamarca.

En la jornada mencionada se tiene previsto hacer un compartido con los pesebres presentes.