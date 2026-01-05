Gobierno y Fundación UOCRA. Consolidan propuesta formativa para salidas laborales de construcción y otros oficios

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia, mantuvo un encuentro con el diputado provincial y secretario General de la UOCRA, Ramón Neyra, con el objetivo de delinear programas de capacitación mediante la Academia de Oficios y la fundación UOCRA en toda la Provincia para este 2026.

Álvarez García destacó la importancia de estos encuentros, indicando “realizamos cursos que se adapten a lo que el trabajador quiere aprender” y agregó que “estamos para acompañarlos en este camino y facilitar nuevas herramientas para que sigan creciendo laboralmente”.

“Es muy importante planificar distintas capacitaciones para promover las demandas laborales en sectores industriales, ya sea de minería, litio, entre otros servicios, dijo el funcionario provincial, al resaltar que “sin formación y sin capacitación, es difícil calificar para un empleo”.

Por su parte, Ramón Neyra, destacó la importancia de planificar ciclos de capacitaciones con el Ministerio de Trabajo, señalando que “se trata de un trabajo mancomunado, que permitirá a los trabajadores y trabajadoras, adquirir nuevas competencias y herramientas frente a los desafíos actuales que hay en el sector”.

“En los últimos tiempos, a raíz de la situación laboral, tengo que agradecer la acción del Gobierno, en realizar obras que favorece a nuestro sector, como es el caso de rutas provinciales, de rutas nacionales y la presencia de demandas de sectores industriales. Por esa razón, el legislador prometió impulsar la inclusión en el mundo del trabajo, generando más oportunidades para los trabajadores y trabajadoras de toda la Provincia.