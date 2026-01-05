Secretaría de Energía. ‘Clubes Eficientes’ llevó eficiencia energética y del agua a varios clubes, y avanza en muchos más

El programa ‘Clubes Eficientes’ acompañó a numerosas instituciones con obras por la eficiencia energética en 2025, y proyecta 2026 con decenas de clubes más.

El Programa ‘Clubes Eficientes’, impulsado por la Secretaría de Energía desde el Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), avanzó durante 2025 en obras por la eficiencia energética y el uso eficiente del agua en varios clubes, y se alista para un 2026 en decenas de clubes más, en toda la provincia.

Ya concretó obras en siete clubes, mientras que veinte instituciones más se encuentran con proyectos ya definidos, y otras veintiuna están en instancias iniciales. En total, las intervenciones están proyectadas en cuarenta y ocho clubes distribuidos en todo el territorio jujeño.

La última obra inaugurada a través del programa se realizó en el Club Social y Deportivo Comercio, ubicado en el sector B3 del barrio Alto Comedero. En el predio, gestores energéticos realizaron un análisis técnico que permitió definir intervenciones orientadas a optimizar el consumo energético y de servicios.

Las tareas incluyeron la readecuación de la iluminación de las canchas de fútbol y básquet, con el recambio de sistemas de iluminación gaseosos por tecnología LED. En el sector administrativo se instalaron y reemplazaron artefactos adecuados al funcionamiento del espacio y se automatizó el sistema de iluminación. Además, en los baños se incorporaron sensores de movimiento para la iluminación y en los espacios exteriores se colocaron sistemas crepusculares.

Asimismo, se intervino en el sistema sanitario mediante el recambio de grifos tradicionales por sistemas de retención automática, y en materia de calefacción de agua para vestuarios se incorporó un termo tanque solar de placa plana, que permite reducir significativamente el consumo.

Los clubes en donde ya finalizaron las obras, y que ahora son Clubes Eficientes, son, en San Salvador de Jujuy: Club Gorriti, Club 1° de Marzo, Club Social Cultural Deportivo Los Perales, Club Atlético Cuyaya, Club Social, Lawn Tenis Club y Deportivo de Comercio del barrio Alto Comedero.

En el interior provincial, las mejoras se concretaron en el Club Defensores de Talleres de El Piquete.

Por otra parte, continúan los relevamientos técnicos en numerosos espacios deportivos. En la capital jujeña, avanzan los trabajos en el Club Sportivo Palermo, Sirio Libanesa, Sociedad Española de Socorro Mutuo, Suri Rugby Club, Club Villa San Martín, Liga Jujeña de Fútbol y Club Deportivo Luján. En el interior, están en instancia de relevamientos y desarrollo de proyectos en el Club Altos Hornos Zapla, Atlético Palpalá, Sportivo Club El Carmen, Club Libertad de La Quiaca, Atlético San Pedro, CAI San Pedro, Centro Cultural y Deportivo Ing. Germinio Arieta, Asociación Regional Jujeña de Hockey Amateurs (LGSM), Sportivo Alberdi de Ledesma, Club Unión Deportivo Maimará, Club Atlético Defensores de Belgrano de Tilcara, Comunidad Indígena Chalala y Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca.

Es de destacar que Programa Clubes Eficientes fue lanzado en abril de 2025 como una política pública que promueve la sustentabilidad, el cuidado de los recursos y el fortalecimiento de los clubes como espacios sociales y deportivos fundamentales para la comunidad.