DPV. Con Vialidad Provincial, quedó habilitado el tránsito en la Ruta Provincial 35

Mediante obras de la Dirección Provincial de Vialidad, quedó habilitado el tránsito con precaución. Siguen las tareas de control de calzada.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que ya se encuentra habilitada al tránsito la Ruta Provincial (RP) 35, en el tramo comprendido entre el arroyo Seco hasta el punto conocido como el pie de la Cuesta, en donde realizaron obras de mejora de calzada y retiro de derrumbes.

La DPV intervino con tareas ese tramos de la RP 35 desde ayer, martes, hasta este miércoles, con sus equipos de trabajadores viales, operarios y maquinaria.

Asimismo, además de informar el restablecimiento de las condiciones para el tránsito, la DPV solicita a quienes deban circular por allí, hacerlo con precaución, respetando la señalización y y las indicaciones del personal, ya que continúan tareas de control en el sector.