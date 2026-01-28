DPV. Vialidad provincial, presente para desmalezar rutas nacionales

La Dirección Provincial de Vialidad aborda el desmalezamiento de banquinas y platabandas de tramos de rutas nacionales que están sin mantenimiento.

Aún siendo jurisdicción del área nacional, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Jujuy, atenta al mantenimiento de las condiciones lo más óptimas posibles en la red vial de la provincia, realiza en estos días tareas de corte de pasto y desmalezamiento en tramos de rutas nacionales (RN) que atraviesan sectores urbanos de nuestro territorio.

Mientras trabaja en distintos puntos de la red vial provincial en la superación de las afectaciones por las recientes lluvias y crecidas, la DPV decidió abordar las rutas nacionales porque ninguna desatención de ningún área puede poner en riesgo la seguridad de los jujeños y de quienes transitan el territorio.

Las rutas nacionales contaban con pastos y malezas que impiden y/o disminuyen la visibilidad de otros carriles, de peatones, de empalmes y de salidas, y, con eso, la capacidad de reacciones asertivas ante contingencias que lo requieran.

En la jornada de hoy, las tareas de desmalezado de la DPV se dieron en la RN 9, en el tramo del distribuidor que da acceso a los barrios Ciudad de Nieva y 23 de Agosto. Allí, el trabajo en banquinas y platabandas fue realizado por los equipos de Vialidad tanto de modo manual como mecánico.

Otros tramos de la RN 9 abordados fueron el del sector ubicado a la altura del predio de Recursos Hídricos y el parque 18 de Noviembre; el del sector de concesionarios previo al distribuidor y el del distribuidor de las RN 9, RN 66, RP 1 y Av. Gral Savio, conocido como el Acceso Sur.

En estos tramos cercanos y del Acceso Sur a la capital provincial, el trabajo fue también con equipos de la DPV, mediante tareas manuales y con equipos mecánicos.

La situación de pastos y malezas altas es también la actual de la RN 66 en su tramo Terminal de Ómnibus de Jujuy – Aeropuerto, por lo que Vialidad provincial tiene previsto abordarla para tareas de limpieza y desmalezamiento en los días sucesivos, de continuar sin abordaje por parte del área de Vialidad Nacional.