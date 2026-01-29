Cultura. Cultura en 7 días: la agenda completa de actividades en Jujuy

Entre el fervor de la Candelaria y los ablandes de Carnaval, la provincia de Jujuy cierra enero y comienza febrero con eventos en todo el territorio.

La provincia entra en una de sus semanas más intensas a nivel cultural. Mientras el Enero Tilcareño continúa su marcha, Humahuaca, Tumbaya y Cieneguillas se visten de fiesta para honrar a la Virgen de la Candelaria. Además, los corsos y «ablandes» anticipan el desentierro del Carnaval en toda la geografía jujeña.

Humahuaca: Inicia el ciclo festivo con el Jueves de Ahijados en el Anfiteatro Municipal (11:00 hs).

Tilcara: Espacio de creación con el Taller de Amigurumis en el Hotel de Turismo (15:00 hs).

San Salvador: Formación técnica con el Taller Intensivo de Zamba y Cueca en C.A.J.A (18:00 hs).

Volcán: Lanzamiento oficial de los Carnavales en el Predio Estación Tren Solar (10:00 hs).

Ledesma: Gran noche de «Luna de Ledesma» (Rubro Cumbia) con La Sonora Imbatible y David y los Duendes (21:00 hs).

San Pedro: Elección de la Reina Provincial del Carnaval 2026 en la Plaza Belgrano (21:00 hs).

Tilcara: Feria Gastronómica (mañana) y muestra pictórica de Ariel Cortéz «Realismo Mágico» (19:00 hs).

Humahuaca: Danza con los Ballets Urus Virgen de la Candelaria (19:00 hs).

Purmamarca: XXXIX Concurso del Queso de Cabra con la música de Tomás Lipán y Memo Vilte (10:00 hs).

San Salvador: Gran despliegue de los Corsos Capitalinos 2026 en Av. General Savio (16:00 a 00:00 hs).

Puna y Quebrada: Festival del Cordero (Pozuelos), Festival de Artesanías (Rinconadillas) y Festival de la Marcada Taurina (Casabindo).

El Carmen: Solemne Serenata a Jorge Cafrune en la Plaza Central con Los Cantores del Alba (21:00 hs).

San Antonio: Carnaval en el Dique La Ciénaga con música en vivo y topamientos (16:00 hs).

Tilcara: Pasacalle de Comparsas (17:00 hs) y Festival Nocturno de Doma y Folklore en Peña Encantada (20:00 hs).

Humahuaca: Recreación histórica de la gesta del pueblo jujeño (10:00 hs), Doma y Folklore (15:00 hs) y el tradicional Baile del Torito (21:00 hs).

San Salvador: Segunda jornada de los Corsos Capitalinos en Av. Savio (16:00 hs).

Calilegua: Ceremonia ancestral «Atinku» de la Cultura Guaraní (16:00 hs).

San Pedro: «Ablande» del Carnaval en Club Providencia (15:00 hs).

Humahuaca: Fiestas Patronales con Misa, Procesión y Sikuris (08:30 hs). Por la noche, II Festival de la Candelaria con Erik Claros y Mónica Pantoja (Gratuito – 20:00 hs).

Tumbaya y Cieneguillas: Celebraciones patronales en honor a la Virgen con danzas de cuartos y actos protocolares (Desde las 08:30 hs).

Santa Clara: Lunes Culturales en Av. Juan José Castro (20:00 hs).

Martes 3: Cierre Musical

Humahuaca: Concierto de Raúl Olarte junto al Ensamble de Música a la Carta en la explanada del Monumento (20:00 hs).

Los eventos de Carnaval y festivales al aire libre pueden estar sujetos a cambios climáticos. Se recomienda llevar protector solar durante el día y abrigo para las noches de Quebrada y Puna.