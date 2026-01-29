Deportes y recreación. El Programa «Verano ON» consolida su éxito con un multitudinario encuentro de colonias de vacaciones en Alto Comedero

Con la participación de cientos de niños y adolescentes, la Secretaría de Deportes de Jujuy encabezó una jornada de integración en el Parque Urbano y Deportivo.

El Parque Urbano y Deportivo de Alto Comedero se convirtió en el epicentro de la recreación provincial al recibir el Encuentro de Colonias de Vacaciones, en el marco del programa Verano ON 2025. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Deportes de Jujuy, busca promover hábitos saludables y el bienestar comunitario a través de actividades gratuitas para todas las edades.

Durante la jornada, cientos de niños y niñas de diferentes Colonias de Vacaciones disfrutaron de una serie de actividades deportivas y de recreación en las modernas instalaciones del renovado parque.

El secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, destacó el impacto territorial que ha tenido el programa durante el primer mes del año. «Venimos trabajando todo enero con una agenda cargada de alternativas. Hemos visitado más de 25 ciudades, entregando elementos deportivos y brindando capacitaciones para fortalecer el rol de los profesores en cada localidad», señaló el funcionario.

Calvetti subrayó que el éxito de la convocatoria radica en el trabajo interdisciplinario, mencionando el apoyo de áreas como Desarrollo Humano, el Consejo de la Mujer y el Poder Legislativo, representado en esta ocasión por el diputado Adriano Morone. «El objetivo es hacer crecer estos espacios que integran la salud física con el desarrollo cognitivo y social», añadió.

La jornada contó con una invitada de relieve internacional: la Lic. Mariana Prone, consultora de paisajismo y miembro de la World Urban Parks. Prone, quien posee una vasta trayectoria en la gestión de parques en Salta y Latinoamérica, elogió las instalaciones de Alto Comedero y enfatizó el valor social de estos predios.

«Lo importante de los parques es que aquí creamos comunidad. El patrimonio natural y la estructura de este lugar son fantásticos, pero el verdadero valor surge cuando el vecino se apropia del espacio para generar momentos de felicidad», expresó la especialista.

Prone elogió las instalaciones, calificándolas de «fantásticas» y destacando que el diseño del predio permite una oferta de actividades para todo el grupo familiar. Según la experta, el valor del parque reside en su «patrimonio natural y emplazamiento único», elementos que facilitan la creación de lazos comunitarios y el disfrute compartido entre vecinos.

Asimismo, la autora del libro «Yo soy el parque» hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana en el mantenimiento de la infraestructura pública: «El cuidado no depende solo del personal de mantenimiento o del municipio; está en manos de todos. No grafitear y usar correctamente los cestos de basura permite que el parque sea un lugar cada vez más lindo para las familias».

Tras un mes de intensa actividad que recorrió diversos puntos de la geografía jujeña, el programa «Verano ON» se prepara para su etapa final. Según confirmaron las autoridades, el cierre oficial de las colonias se llevará a cabo la próxima semana en el mismo Parque Urbano de Alto Comedero, donde se espera una despedida masiva con nuevas propuestas deportivas y recreativas