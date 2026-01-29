El Municipio aclara que usuarios de beneficios sociales de la tarjeta SUBE no deben realizar ningún trámite de actualización

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que las personas que ya accedieron a algún beneficio social nacional a través de la tarjeta SUBE no deben realizar ningún trámite ni acercarse a las terminales TAS para actualizar datos, ya que la actualización de los beneficios se realiza de manera automática y no tiene fecha de vencimiento.

En este sentido, la directora de Atributos Sociales, Cynthia Haquim, explicó que la aclaración surge a partir de información errónea que generó confusión entre los usuarios, “tenemos un inconveniente, porque ha salido una noticia que informa que todas las personas que tienen un beneficio social deben acercarse al municipio para actualizar la tarjeta y sus datos. Esto no es así, no deben realizar ninguna actualización, la actualización del beneficio social nacional es automática, por lo tanto, aquellos que ya lo tienen no tienen que acercarse a ningún punto, no tienen que hacer ningún trámite”, remarcó.

Asimismo, Haquim detalló que solo deben acercarse aquellas personas que deseen realizar el trámite por primera vez, ya sea por jubilación, pensión, amas de casa u otros programas sociales, “únicamente deben acercarse aquellas personas que por primera vez quieran hacer este trámite, pero los que ya lo tienen no deben acercarse al municipio”, enfatizó.

Por otro lado, la funcionaria informó que los trámites para pases libres por discapacidad, veteranos de guerra y adultos mayores se habilitarán a partir del 9 de febrero, y se realizarán de forma virtual, “el trámite se realizará a través de la página del municipio, de la misma forma que se hace todos los años, descargando el CUT y el documento, que son los únicos requisitos que pedimos, además de la tarjeta registrada a su nombre”, explicó.

Finalmente, la directora de Atributos Sociales reiteró el pedido a la comunidad para evitar concurrir innecesariamente a los puntos de atención, “le pedimos a toda la gente que viene a hacer la actualización de datos que no vengan, porque no es necesario el trámite, el beneficio se actualiza automáticamente”, sostuvo.

Cabe recordar que los beneficiarios del 55% de descuento aplicado a través de ANSES son veteranos de guerra, personas con discapacidad, beneficiarios de planes Progresar, amas de casa, Potenciar Trabajo, jubilados y pensionados.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Z5YwmCSm69Q