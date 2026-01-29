Hacienda. Jujuy moderniza el control fiscal con la implementación del Código de Operación de Traslado

El Gobierno de Jujuy, a través del ministro de Hacienda Federico Cardozo, firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en la modernización y simplificación administrativa.

El Gobierno de Jujuy firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) para implementar en la provincia el sistema de Código de Operación de Traslado (COT). Se trata de un paso estratégico en la política de modernización del Estado y simplificación administrativa en Jujuy.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Jujuy, Federico Cardozo, y el director ejecutivo de Arba Cristian Girard. También participó de la rúbrica Marcela Figueroa, la directora de Rentas de Jujuy, organismo que estará a cargo de la ejecución del sistema.

La implementación del COT permitirá registrar y monitorear el movimiento de bienes que tengan como origen o destino la provincia, generando información clave para mejorar la fiscalización, combatir la evasión y el transporte ilegal.

Al mismo tiempo, permitirá simplificar trámites para los operadores económicos, reduciendo cargas administrativas y dotando de mayor previsibilidad a la actividad comercial.

Este avance se inscribe en una política sostenida del Gobierno de Jujuy de fortalecer la sinergia entre Estados provinciales, incorporando herramientas que permiten controles más inteligentes, dinámicos y eficientes, sin obstaculizar el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales.

La adopción del Código de Operación de Traslado reafirma el compromiso de la Provincia con una administración tributaria moderna, orientada a acompañar el crecimiento económico, mejorar la trazabilidad de las operaciones y garantizar condiciones de competencia equitativas, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad del Estado para cuidar los recursos públicos.

