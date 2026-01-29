Políticas públicas. Reunión con Mudeba: Plan Provincial 2026-2028 de prevención y erradicación de la violencia de género

En el encuentro con la fundación Mujeres Derribando Barreras se intercambiaron aportes para consolidar la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género.

En el marco del Plan Provincial 2026-2028 de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y de la implementación de la Ley Iara, se realizó una reunión de trabajo junto a la Fundación Mudeba, Mujeres Derribando Barreras, con la finalidad de fortalecer el diseño y la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género.

El encuentro encabezado por la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, permitió generar un espacio de intercambio donde mujeres integrantes de la fundación compartieron experiencias y diagnósticos que sirvieron de aporte para la construcción de estrategias orientadas a la prevención, la atención, el acompañamiento y la erradicación de la violencia por motivos de género.

El Plan Provincial 2026-2028 establece lineamientos que priorizan un abordaje integral y territorial promoviendo la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, basados en los ejes de prevención, de asistencia, el fortalecimiento institucional, la promoción de derechos y el acceso a los servicios de atención con los que cuenta el Gobierno de Jujuy.

De esta forma se asegura que cada voz esté representada ya que se construyeron redes de trabajo y acompañamiento continuo junto a áreas municipales de género, organizaciones sociales, instituciones provinciales, sindicatos y organismos internacionales.

El objetivo es dar continuidad a la declaración de la emergencia en materia de violencia de género conocida como Ley Iara que establece medidas para proteger a mujeres en situación de violencia y fortalecer puntos centrales para el abordaje y de la prevención de la violencia por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció profundamente a todas las mujeres que participaron del encuentro por sus valiosos aportes y experiencias, fundamentales para el diseño de políticas públicas reafirmando el compromiso de seguir construyendo una provincia más justa, igualitaria y libre de violencias.

Estuvieron presentes en la reunión el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas. Por parte de la Fundación MUDEBA, su Presidenta Yésica Gutiérrez.