Turismo y Cultura. El Cabildo fue una fiesta con la II Muestra del Carnaval jujeño

En la tarde del martes, el Patio de las Batallas se transformó en el epicentro de la tradición y la alegría jujeña, con representaciones del Carnaval de todo Jujuy.

Con un despliegue que desbordó color en pleno centro capitalino, la II Muestra del Carnaval Jujeño logró reunir la esencia de toda la provincia en una jornada inolvidable.

Encuentro regional: Más de 100 participantes representaron con orgullo a los municipios de las cuatro regiones: Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

Ritmos y tradición: Los presentes disfrutaron de la fuerza del tinku, el ritmo del pim pim, los clásicos carnavalitos y la energía de la saya-caporal.

Memoria viva: Asimismo, copleros y comparsas compartieron versos e historias, convirtiendo la plaza en una verdadera «radiografía cultural» de nuestra tierra.

En este sentido, la jornada no fue simplemente un espectáculo visual; fue un espacio donde la provincia habló de sí misma. Cabe destacar el compromiso de los danzarines, quienes llevaron en cada paso tradiciones que trascienden generaciones y mantienen vivo el pulso de las raíces andinas.

Por otro lado, la gran respuesta de los vecinos y turistas confirmó que el Carnaval es mucho más que un evento de calendario. En conclusión, es nuestra forma de estar juntos y de fortalecer la identidad que nos define.

De esta manera, la II Muestra cerró con un balance positivo, dejando el corazón de San Salvador impregnado de música y el orgullo de una provincia que sabe celebrar su historia.