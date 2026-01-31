Prevención de la violencia de género. Carnaval sin Violencia: trabajo junto a las comparsas de Yala

Se desarrolló en la localidad de Yala una reunión junto a las comparsas para la prevención y abordaje de la violencia por motivos de género durante el carnaval

En el marco de las tradicionales actividades que se realizará durante el mes de Febrero 2026, se llevó adelante una reunión entre la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro y referentes del Ministerio de Seguridad por un Carnaval Sin Violencias.

También participaron referentes de comparsas locales con el objetivo de fortalecer estrategias de prevención y abordaje de la violencia por motivos de género durante las celebraciones populares características de la Provincia de Jujuy.

Durante el encuentro se compartió información sobre los servicios provinciales disponibles y protocolos de actuación ante situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades, poniendo especial énfasis en la importancia de la detección temprana, la intervención oportuna y el acompañamiento integral.

En la oportunidad se entregó material informativo destinado a integrantes de las comparsas ya que son actores fundamentales en las actividades festivas con la idea de que los espacios de encuentros sean seguros, de alegría, responsabilidad y libres de violencia y discriminación.

El trabajo articulado con las organizaciones locales resulta esencial durante el carnaval ya que es una celebración que convoca gran cantidad de personas y es fundamental promover el respeto, el cuidado colectivo y el ejercicio pleno de los derechos. En este sentido se desatacó el rol de la prevención como herramienta principal para evitar situaciones de riesgo y garantizar el disfrute de las actividades programadas.

Además, se promocionó la línea 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año destinada a brindar orientación, acompañamiento y asistencia ante situaciones de violencia de género. Esta línea provincial es gratuita y confidencial.

Estuvieron presentes en el encuentro Frando Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género. También participó por la Municipalidad de Yala, Celeste García, Directora de Desarrollo Humano.