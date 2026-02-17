Horarios y celebraciones para este Miércoles de Ceniza

Los principales templos de la capital jujeña, la Catedral Basílica y San Francisco, recibirán a los fieles este 18 de febrero para dar inicio al tiempo de preparación espiritual hacia la Pascua.

Tras el cierre de los festejos de carnaval, la comunidad católica de Jujuy se adentra a partir de hoy en un clima de recogimiento y oración. Este miércoles 18 de febrero, con la tradicional imposición de las cenizas, se da inicio formal a la Santa Cuaresma, el período de cuarenta días de preparación para la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Bajo el precepto del ayuno y la abstinencia, las autoridades eclesiásticas de los templos más emblemáticos del centro capitalino confirmaron los horarios de las liturgias. Se espera, como cada año, una masiva afluencia de jujeños que se acercarán a los altares para recibir el signo de la cruz en la frente, bajo la premisa bíblica: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.

Liturgia en la Catedral Basílica

La Iglesia Matriz de San Salvador de Jujuy ha dispuesto una agenda extendida para garantizar que los fieles puedan asistir en diferentes franjas horarias, adaptándose a la jornada laboral y escolar. En total, se celebrarán seis misas:

Turno Mañana: 08:00, 10:00 y 11:00 hs. Turno Tarde/Noche: 18:00, 20:00 y 21:15 hs.

Desde el obispado recordaron que la Cuaresma es una invitación a “vivir en comunidad”, haciendo énfasis en la caridad y la reflexión personal.

El mensaje de San Francisco

Por su parte, la Basílica de San Francisco, un punto de referencia espiritual e histórico en la provincia, también se prepara para recibir a los devotos bajo el lema franciscano de “Paz y Bien”.

Para esta ocasión, el templo ubicado en la esquina de Belgrano y Lavalle contará con dos horarios centrales: Misa matutina: 07:30 hs. Misa central: 20:00 hs.

La orden franciscana extendió una invitación especial a los jujeños para “preparar el corazón” y renovar las promesas bautismales, en un año que cobra especial relevancia para la institución.d