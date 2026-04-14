El intendente Jorge habilitó una sala pedagógica en el CDI“Carita de Luna” de Alto Comedero

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, dejó inaugurada una nueva sala pedagógica en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Carita de Luna”, ubicado enl barrio Alto Comedero. El espacio está destinado a niños de entre 1 y 3 años.

Tras la habilitación y un recorrido, el jefe comunal destacó la importancia del sector y expresó, “este es un barrio en constante crecimiento, que fue pionero en Alto Comedero con el CIC Che Guevara y este CDI. Este espacio cumple un rol fundamental, brindando contención, recreación y educación a muchas familias, especialmente a aquellas sostenidas por mujeres que encuentran aquí un lugar seguro para sus hijos”.

Asimismo, subrayó las mejoras en las instalaciones: “El crecimiento es notable. El lugar está bellísimo, no tiene nada que envidiar a las salas de las mejores escuelas del centro. Hay una gran creatividad y compromiso del personal, que trabaja con mucho amor, acompañado de una excelente cocina y la promoción de buenos hábitos para los niños”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, valoró el desarrollo del barrio y el trabajo institucional: “El sector ‘Che’ Guevara fue creciendo gracias al esfuerzo de los vecinos y de las instituciones. La creatividad y dedicación del equipo se reflejan en cada rincón de esta sala”.

En ese sentido, destacó el incremento en la matrícula, “En sus inicios asistían entre 10 y 15 niños; hoy contamos con 43, distribuidos en dos turnos, lo que evidencia el compromiso del personal y la importancia de este servicio para la comunidad”.

A su turno, la administradora del CIC “Carita de Luna”, Bárbara Gómez, agradeció el acompañamiento de las autoridades y del equipo de trabajo, “esta sala pedagógica cuenta con distintos espacios pensados para la primera infancia, donde los niños podrán desarrollar sus capacidades en un entorno cuidado y estimulante”.

Finalmente, precisó, “la salita está destinada a niños de 1, 2 y 3 años, aunque actualmente también estamos acompañando a bebés desde los 6 meses. Estamos muy agradecidos por el apoyo de las familias que nos acompañan día a día”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FnQ80wkr9UE