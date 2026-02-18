El Inprojuy refuerza acciones de concientización por el Mes del Juego Responsable

Con iluminación verde, campañas preventivas, actividades comunitarias y nuevas herramientas de denuncia, el organismo despliega durante febrero un amplio programa destinado a promover el juego legal, seguro y responsable en toda la provincia.

En el marco de la conmemoración del Día del Juego Responsable, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) presentó su agenda anual de actividades durante una conferencia realizada en las instalaciones del organismo, donde se detallaron las acciones de prevención, concientización y promoción del juego seguro dirigidas a toda la comunidad.

La jefa de la División de Juego Responsable, María Spengler, destacó que “cada 17 de febrero renovamos nuestro compromiso como ente regulador, impulsando iniciativas que informen y acompañen a la población para que el juego sea únicamente un espacio de ocio y entretenimiento, siempre en ámbitos autorizados y legales”.

Entre las principales propuestas se encuentra la iluminación de color verde en salas de juego, agencias de tómbola e instituciones públicas, como símbolo de prevención y cuidado, junto con la campaña “Elegí seguro, elegí legal”, que promueve el uso exclusivo de plataformas oficiales con dominio “. bet.ar”, garantizando la protección de datos personales y la transparencia de las operaciones.

Durante todo el mes se desarrollarán acciones destinadas a distintos rangos etarios, entre ellas concursos de ambientación para agencias y sub agencias de tómbola con fines de sensibilización, jornadas recreativas de lota para personas adultas mayores tanto en capital como en localidades del interior, y actividades comunitarias con acompañamiento de organismos provinciales y municipales.

Asimismo, el organismo fortalecerá el trabajo en instituciones educativas mediante charlas y talleres articulados con el Ministerio de Educación, abordando temáticas vinculadas al consumo problemático, la salud mental y el uso responsable de juegos online. En este marco, se lanzó una Guía para Familias descargable desde el sitio web oficial, con recomendaciones y señales de alerta para acompañar a niños, niñas y adolescentes.

En relación al combate del juego ilegal, INPROJUY recordó que las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de la web institucional, mediante código QR habilitado junto al Ministerio Público de la Acusación o por vía telefónica. Estas acciones se complementan con el trabajo conjunto con la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina para bloquear plataformas clandestinas y perfiles en redes sociales.

Finalmente, desde el organismo remarcaron que el juego no es el problema en sí mismo, sino la relación que cada persona establece con él, por lo que la información, la prevención y la elección de espacios legales y seguros resultan fundamentales para proteger a las familias jujeñas.