Temporada 2026 . La Feria Campesina Pucará regresa este 16 y 17 de abril a la Vieja Estación

Este evento es impulsado por el Movimiento Campesino Indígena Pucará y cuenta con el apoyo estratégico del Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador.

Tras el éxito de la edición anterior, la Feria Campesina de las Cuatro Regiones inaugura su temporada anual en el Centro Cultural Manuel Belgrano, confirmando una frecuencia mensual para todo el calendario 2026. Los próximos 16 y 17 de abril, de 08:00 a 20:00 horas, se llevará a cabo la primera edición del año.

Este evento, que ya se consolidó como un pilar fundamental de la economía popular en la provincia, es impulsado por el Movimiento Campesino Indígena Pucará y cuenta con el apoyo estratégico del Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador.

La premisa de la feria es clara: eliminar intermediarios para ofrecer un beneficio mutuo. Por un lado, los productores locales acceden a una plataforma de venta directa; por otro, los vecinos de la capital pueden adquirir productos frescos, sanos y de alta calidad a precios justos.

Nelson Castillo, referente del Movimiento Campesino Indígena Pucará, destacó el éxito de la convocatoria anterior y confirmó la continuidad del ciclo para el presente año: «Agradecemos a todos los vecinos por el acompañamiento el año pasado, que fue un éxito con más de 200 productores y artesanos. Para este 2026, tenemos asegurada la presencia en la Vieja Estación una vez al mes durante todo el año».

Además, destacó el acompañamiento estratégico del Gobierno de la Provincia desde el inicio del proyecto y agradeció a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la cesión del predio de la Vieja Estación para el desarrollo del evento.

La oferta para esta temporada promete ser variada y representativa de la riqueza productiva jujeña:

Además de la comercialización de materia prima, la feria contará con un nutrido patio de comidas donde emprendedores de las cuatro regiones ofrecerán platos típicos como:

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria y el apoyo a las economías regionales, invitando a la comunidad a disfrutar de lo mejor de nuestra tierra en un espacio de intercambio cultural y comercial único.