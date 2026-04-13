Con el izamiento de las banderas quedó inaugurada la Semana de la Ciudad por el 433° aniversario de su fundación

El intendente Raúl “Chuli” Jorge y el gobernador Carlos Sadir encabezaron el acto de izamiento de las banderas Nacional y de la Libertad Civil en los mástiles de Plaza Belgrano, dejando oficialmente inaugurada la Semana de la Ciudad en el marco del 433° aniversario de la fundación de San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy, ocurrida el 19 de abril de 1593 por Don Francisco de Argañarás y Murguía.

Finalizado el acto, el intendente Jorge, acompañado del gabinete ejecutivo expresó, “como cada año, iniciamos esta semana con múltiples actividades. Ya tuvimos el viernes la realización de la ‘Flor Más Bella’ y ayer vivimos una jornada muy importante con la inauguración de la refuncionalización de la Glorieta que incluye nuevos baños públicos en su subsuelo. Hoy cumplimos con esta tradicional ceremonia junto al municipio, la provincia y las instituciones”.

En ese sentido, reflexionó que este nuevo aniversario “debe encontrarnos celebrando y valorando la convivencia en un espacio cada vez más participativo e integrado”. Asimismo, adelantó que “vamos a tener una gran Serenata con la presencia de Los Tekis el sábado 18 por la noche en Ciudad Cultural”, y agregó que “será una gran fiesta para el encuentro de los jujeños, que continuará el domingo con el desfile tradicional, que por primera vez se realizará en la avenida Forestal de Alto Comedero, a pedido de la Federación Gaucha, además de múltiples actividades programadas en toda la ciudad y la provincia”.

Las actividades dieron inicio el lunes 13 con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil en la Plaza Belgrano, mientras que por la tarde se realizará el arrío de banderas, marcando el comienzo oficial de los festejos.

La programación continuará el miércoles 15 con una caminata histórica natural en el Parque Botánico Barón Carlos María Schuel, una propuesta pensada para disfrutar en familia y conocer el patrimonio natural de la ciudad. En tanto, el jueves 16 se llevará a cabo la entrega de premios San Francisco de Asís en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

El viernes 17 tendrá como protagonistas a los jóvenes con la maratón estudiantil “Cumple de la Ciudad” en el Multiespacio “El Alto”, seguida de otra caminata histórica orientada a este público.

Uno de los eventos centrales será el sábado 18, con la esperada “Serenata a la Ciudad” que se realizará en Ciudad Cultural, convocando a vecinos y visitantes a compartir una noche de música y celebración.

Finalmente, el domingo 19 se desarrollarán los actos protocolares: el acto oficial en Plaza Argañarás y, posteriormente, el desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal, en el sector de Alto Comedero.

Como parte de la propuesta turística, durante toda la semana se ofrecerán city tours históricos y recorridos guiados que permitirán redescubrir la historia de la capital jujeña y sus principales espacios emblemáticos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/R3OY2D40hzk