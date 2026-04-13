Comenzó la formación en Ley Micaela para profesionales del Trabajo Social

En la jornada se promovió el análisis crítico de las desigualdades estructurales y la identificación de situaciones de violencia por motivos género a partir del conocimiento de los tipos y modalidades que existen.

Profesionales del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades dieron inicio a la capacitación en Ley Micaela en el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, dando cumplimiento a la normativa vigente N° 27.499.

Este encuentro es fundamental para quienes comienzan su ejercicio profesional, brindando herramientas teóricas y prácticas en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la formación con perspectiva de género y enfoque de derechos con la finalidad de una intervención responsable y comprometida con la realidad social.

La Ley Micaela establece la formación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y se extiende como una herramienta clave para otros ámbitos profesionales.

En este sentido, su implementación contribuye a prevenir violencia de género, mejorar la calidad de las intervenciones y promover instituciones más igualitarias y reflexivas a las problemáticas sociales.

Estas instancias de formación continua refuerzan el compromiso de seguir construyendo una provincia más justa, inclusiva y libre de violencia por motivos de género y discriminación.

Estuvo a cargo de la disertación Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.