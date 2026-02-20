Accesibilidad. Salud aseguró servicios en toda la provincia durante el Carnaval en Jujuy

Los equipos de Salud Mental, Mesa de Prevención y Promoción, CEPAT y SAME 107 facilitaron asesorías y atenciones a la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó el trabajo de los equipos interdisciplinarios durante las instancias del Carnaval Grande, en el marco del operativo integral del Gobierno de la Provincia junto a las áreas sociales, de seguridad, ambiente y género con el objetivo de priorizar el cuidado de la comunidad jujeña y de los visitantes en las festividades.

Las acciones sanitarias incluyeron presencia en el Carnavalódromo los días 14, 15 y 16 de febrero, así como en la Peña de Los Tekis y en diferentes eventos del interior. Con la disponibilidad de stands saludables se garantizaron asesorías para el cuidado y el bienestar, la promoción de la salud mental, la prevención de riesgos, salud sexual y reproductiva y el acompañamiento comunitario, mientras el servicio del SAME 107 aseguró la cobertura de urgencias y emergencias con móviles y personal especializado en corsos y eventos masivos en toda la provincia para la atención inmediata.

En ese sentido, la Mesa de Prevención y Promoción de la Salud alcanzó cerca de 700 intervenciones en la Ciudad Cultural, promocionando los hábitos saludables y la importancia de reducir los riesgos asociados a los consumos problemáticos a través de consejerías, actividades lúdicas, control de signos vitales y entrega de frutas, agua y preservativos.

En tanto, desde la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, los equipos facilitaron un total de 2562 atenciones en la capital jujeña, fortaleciendo la reducción de riesgos y daños y brindando consejería, orientación, atenciones individuales y grupales y realizando derivaciones a SAME y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los casos necesarios.

Asimismo, en las jornadas de corsos y celebraciones en distintos puntos de la provincia, los equipos de salud reforzaron el acompañamiento a la población con stands informativos, vacunación, testeo, entrega de preservativos y recomendaciones el cuidado en localidades como La Mendieta, La Esperanza, Monterrico, Perico, Maimará, Fraile Pintado y El Carmen.

El SAME 107 desplegó un total de 36 operativos distribuidos en toda la provincia realizando un total de 1.019 asistencias y 34 derivaciones, incluida la capital jujeña con el Carnavalódromo y el Carnaval de Los Tekis así como como los corsos del interior. En cada cobertura, médicos, radio operadores, choferes, enfermeros y personal de logística, garantizaron atención permanente y respuesta inmediata.

La estrategia sanitaria priorizó una mirada preventiva, cercana y respetuosa de los derechos considerando que el cuidado es clave también en espacios de encuentro, celebración y cultura popular.