Accesibilidad. Salud aseguró servicios en toda la provincia durante el Carnaval en Jujuy

Salud aseguró servicios en toda la provincia durante el Carnaval en Jujuy

Los equipos de Salud Mental, Mesa de Prevención y Promoción, CEPAT y SAME 107 facilitaron asesorías y atenciones a la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó el trabajo de los equipos interdisciplinarios durante las instancias del Carnaval Grande, en el marco del operativo integral del Gobierno de la Provincia junto a las áreas sociales, de seguridad, ambiente y género con el objetivo de priorizar el cuidado de la comunidad jujeña y de los visitantes en las festividades.

Las acciones sanitarias incluyeron presencia en el Carnavalódromo los días 14, 15 y 16 de febrero, así como en la Peña de Los Tekis y en diferentes eventos del interior. Con la disponibilidad de stands saludables se garantizaron asesorías para el cuidado y el bienestar, la promoción de la salud mental, la prevención de riesgos, salud sexual y reproductiva y el acompañamiento comunitario, mientras el servicio del SAME 107 aseguró la cobertura de urgencias y emergencias con móviles y personal especializado en corsos y eventos masivos en toda la provincia para la atención inmediata.

En ese sentido, la Mesa de Prevención y Promoción de la Salud alcanzó cerca de 700 intervenciones en la Ciudad Cultural, promocionando los hábitos saludables y la importancia de reducir los riesgos asociados a los consumos problemáticos a través de consejerías, actividades lúdicas, control de signos vitales y entrega de frutas, agua y preservativos.

En tanto, desde la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, los equipos facilitaron un total de 2562 atenciones en la capital jujeña, fortaleciendo la reducción de riesgos y daños y brindando consejería, orientación, atenciones individuales y grupales y realizando derivaciones a SAME y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los casos necesarios.

Asimismo, en las jornadas de corsos y celebraciones en distintos puntos de la provincia, los equipos de salud reforzaron el acompañamiento a la población con stands informativos, vacunación, testeo, entrega de preservativos y recomendaciones el cuidado en localidades como La Mendieta, La Esperanza, Monterrico, Perico, Maimará, Fraile Pintado y El Carmen.

El SAME 107 desplegó un total de 36 operativos distribuidos en toda la provincia realizando un total de 1.019 asistencias y 34 derivaciones, incluida la capital jujeña con el Carnavalódromo y el Carnaval de Los Tekis así como como los corsos del interior. En cada cobertura, médicos, radio operadores, choferes, enfermeros y personal de logística, garantizaron atención permanente y respuesta inmediata.

La estrategia sanitaria priorizó una mirada preventiva, cercana y respetuosa de los derechos considerando que el cuidado es clave también en espacios de encuentro, celebración y cultura popular.

