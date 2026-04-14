“El arte no tiene edad”: invitan a una jornada especial para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Arte, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una jornada especial destinada a adultos mayores, bajo el lema “El arte no tiene edad”, que busca celebrar la creatividad en todas las etapas de la vida.

La propuesta se llevará a cabo el próximo 15 de abril, de 9 a 12 horas, en el espacio ubicado en Jorge Newbery 996, esquina Dorrego, donde se desarrollará una muestra de talleres artísticos gratuitos. La actividad está pensada como un espacio de encuentro, expresión y aprendizaje, promoviendo el bienestar y la participación activa de las personas mayores a través del arte.

Desde la organización destacaron que la iniciativa tiene como objetivo generar un ámbito inclusivo que estimule la creatividad, fortalezca vínculos sociales y ponga en valor el talento y la experiencia de los adultos mayores.

Los interesados en participar pueden acercarse directamente el día del evento o solicitar más información a través del correo electrónico: diradultosmay@gmail.com.