Noticias de Jujuy

“El arte no tiene edad”: invitan a una jornada especial para adultos mayores en San Salvador de Jujuy

Jujuy

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Arte, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una jornada especial destinada a adultos mayores, bajo el lema “El arte no tiene edad”, que busca celebrar la creatividad en todas las etapas de la vida.

La propuesta se llevará a cabo el próximo 15 de abril, de 9 a 12 horas, en el espacio ubicado en Jorge Newbery 996, esquina Dorrego, donde se desarrollará una muestra de talleres artísticos gratuitos. La actividad está pensada como un espacio de encuentro, expresión y aprendizaje, promoviendo el bienestar y la participación activa de las personas mayores a través del arte.

Desde la organización destacaron que la iniciativa tiene como objetivo generar un ámbito inclusivo que estimule la creatividad, fortalezca vínculos sociales y ponga en valor el talento y la experiencia de los adultos mayores.

Los interesados en participar pueden acercarse directamente el día del evento o solicitar más información a través del correo electrónico: diradultosmay@gmail.com.

También podría interesarte
Jujuy

Turismo . Promoción turística: Jujuy refuerza su presencia en mercados clave del país

Jujuy

Exitoso «Triatlón por Jujuy» en La Ciénaga

Jujuy

Niñez y Adolescencia. Articulación interinstitucional para la garantía de derechos en…

Jujuy

Difunden financiamiento turístico para acompañar a sector privado

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.