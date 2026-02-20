En el Club de Emprendedores se dictará taller sobre herramientas prácticas para potenciar proyectos

La Municipalidad de San Salvador a través del Club de Emprendedores invita a participar el próximo martes 24 y jueves 26 de febrero, del taller formativo diseñado para brindar herramientas prácticas que permitan potenciar proyectos, fortalecer ideas y tomar mejores decisiones estratégicas.

La cita será el próximo martes 24 y jueves 26 de febrero en el horario de 10 a 12 en las instalaciones del Club de Emprendedores, ubicado en Avenida España 1500 (Parque San Martin) El costo de actividad tiene una inversión de $5.000.

Se trata de una propuesta ideal para emprendedores que buscan potenciar sus ideas, mejorar la toma de decisiones y generar un impacto positivo en su entorno. Los cupos son limitados, por lo que desde al área municipal, invitan a reservar el lugar accediendo al siguiente link https://forms.gle/eyirbR9NBhQcqx2R9.

En este contexto, se puso énfasis en emprender con más claridad, diferenciación y visión a largo plazo, e IDEATE es la capacitación que se requiere para empezar el año 2026 con cambios sólidos.

Durante las jornadas, los, participantes podrán adquirir conocimientos sobre la construcción de valor diferencial para destacar en tu mercado; además saber incorporar la sustentabilidad como eje estratégico de tu proyecto y aplicar herramientas prácticas que te permitan potenciar tus ideas y tomar mejores decisiones.