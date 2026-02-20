Epidemiología. Medidas para el cuidado ante dengue, Zika y chikungunya

Estas infecciones tienen como principal vector al mosquito Aedes Aegypti. Descacharrado, uso de repelente y consulta inmediata ante síntomas son las claves para evitar casos.

El Ministerio de Salud de Jujuy reitera a la comunidad, en el marco de la situación regional por casos de fiebre chikungunya en la vecina provincia de Salta y en Bolivia, la importancia de las medidas de cuidado ante las infecciones transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, incluyendo también dengue y Zika, recordando que el territorio jujeño permanece libre de casos a la fecha.

Al respecto, el sistema público jujeño continúa con estricta vigilancia epidemiológica para la detección temprana de casos sospechosos de chikungunya, dengue, Zika y también oropouche, disponiendo el diagnóstico diferencial en el Laboratorio Central, referencia a nivel provincial, dada la similitud de síntomas que presentan estas infecciones.

Es una enfermedad causada por el virus chikungunya, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. En Argentina, el principal vector es el mosquito Aedes aegypti, el mismo que también puede transmitir dengue y Zika.

Cuando este mosquito se alimenta con la sangre de una persona que tiene el virus chikungunya, puede adquirir el virus y, al picar a otras personas, transmitirle la enfermedad.

Además, el virus puede transmitirse de una persona gestante al bebé durante el embarazo (transmisión vertical), por lo que es fundamental que las personas embarazadas tomen medidas estrictas para prevenir las picaduras de mosquitos.

Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El cuadro clínico inicia con la aparición repentina de fiebre, generalmente mayor a 39 grados, que suele durar menos de una semana. Además de la fiebre, se presenta dolor en las articulaciones predominando en manos, pies, muñecas y tobillos, y pueden ser tan incapacitante que dificulta el movimiento: éste es uno de los síntomas más característicos de esta infección.

Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular, dolor de cabeza, conjuntivitis, náuseas, vómitos, fatiga y erupción cutánea. Los dolores en las articulaciones pueden persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.

Reducir o evitar la presencia del mosquito Aedes aegypti en el hogar es la forma más eficaz de cortar el ciclo de transmisión del virus chikungunya, así como de dengue y Zika.

La medida más importante de prevención es el descacharrado para la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes u objetos que puedan acumular agua donde el mosquito pueda colocar sus huevos.

Si los recipientes no pueden eliminarse, se debe evitar el acceso del mosquito a su interior. Para ello se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).

Cambiar el agua de bebederos de animales, floreros, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

Además, se deben mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados para disminuir la presencia de mosquitos adultos; limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos; verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.

Importante

Las personas embarazadas deben extremar los cuidados para protegerse de las picaduras.

De acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública de Salta, dado el aumento de cuadros febriles registrados en las localidades fronterizas de Bermejo y Yacuiba (Bolivia), se ha intensificado el operativo preventivo y de control en el departamento Orán y el municipio de Salvador Mazza.

Tras los reportes sanitarios del vecino país, se confirma que el brote actual en la región de Bermejo corresponde al virus Chikungunya con 47 casos positivos reportados a la fecha.

En Salta se registran seis casos de chikungunya, de los cuales cuatro se notificaron en el departamento San Martín, con antecedente de viaje a Bolivia.