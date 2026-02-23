Continúan vigentes los beneficios del Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Rentas, recuerda a los vecinos que siguen vigentes los importantes beneficios del programa de Pago Anticipado 2026, una oportunidad para ahorrar en impuestos y tasas municipales hasta el 31 de marzo.

La propuesta permite acceder a descuentos muy significativos para quienes opten por cancelar de manera anticipada sus obligaciones:

30 % de descuento en el Impuesto Automotor.

20 % de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos.

10 % adicional por “Buen Contribuyente” , destinado a quienes estén al día con sus tributos.

5 % extra abonando a través de la web oficial rentasmunijujuy.gob.ar.

Con la acumulación de beneficios, el descuento puede alcanzar hasta un 45 % en el Impuesto Automotor y un 35 % en la Tasa de Recolección de Residuos, representando un alivio importante para la economía familiar.

Además de los descuentos, los contribuyentes pueden financiar el pago:

Hasta 6 cuotas sin interés con Banco Macro a través del sitio web.

a través del sitio web. Hasta 5 cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario en las cajas presenciales.

Desde Rentas recomendaron utilizar la modalidad online para mayor comodidad, evitar filas y traslados innecesarios, especialmente en días de lluvia.

Como novedad este año, se incorporó un 50 % de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos para jubilados, beneficio que estará vigente hasta el 6 de marzo.

Para acceder, deberán:

Poseer una única propiedad.

Presentar certificado de residencia y convivencia.

Adjuntar constancia de jubilación o recibo de haberes.

Los interesados pueden acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde cada caso es evaluado para su correspondiente carga en el sistema.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a aprovechar esta oportunidad, regularizar su situación tributaria y acceder a importantes descuentos antes del vencimiento del plazo.