Alumnos de la zona rural de los Pericos visitaron la Legislatura

Un grupo de 17 alumnos de la zona rural de los Pericos recorrió la Legislatura de Jujuy en el marco del programa Crecer, una iniciativa de la Asociación Conciencia orientada a la prevención del trabajo infantil y a la contención de hijos de trabajadores rurales.

La delegación fue recibida por las diputadas provinciales María Alejandra Mollón y Patricia Ríos, quienes dialogaron con los estudiantes sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y la importancia de la participación ciudadana desde edades tempranas.

La visita incluyó un recorrido institucional por el recinto de sesiones, donde los alumnos conocieron la dinámica parlamentaria y el proceso de formación de las leyes. La jornada formó parte de una agenda más amplia que contempló un circuito por el casco histórico de San Salvador de Jujuy, con visitas al Museo del Cabildo de Jujuy y la Casa de Gobierno.

En ese contexto, la diputada María Alejandra Mollón explicó que los alumnos forman parte de un programa nacional que se lleva a cabo en la zona de los valles todos los veranos, enero y febrero, con Renatre y con la Asociación Conciencia. En ese esquema, indicó, Renatre es quien lo financia y la Asociación Conciencia es quien lo ejecuta.

Son hijos de trabajadores del campo que están en la cosecha del tabaco y, mientras tanto, este programa les da cuidado a sus hijos, subrayó la legisladora, quien remarcó que la intención fue traerlos a la ciudad, a San Salvador, no solamente para que la conozcan, sino también para que comprendan el funcionamiento de las instituciones.

La diputada adelantó que este tipo de recorridos buscará institucionalizarse dentro de la propuesta pedagógica del programa, las vamos a incluir dentro de la currícula de ellos para el año que viene, en el tiempo de verano, como algo ya instalado. Este año participaron casi 250 chicos, de los cuales una veintena asistió a la visita como representación del grupo total.

En la charla con los legisladores, los estudiantes plantearon inquietudes vinculadas al medio ambiente, los espacios de recreación y la infraestructura escolar. El medio ambiente los chicos siempre lo tienen; son más conscientes a veces que los adultos, señaló Mollón.

Por su parte, Belén Bidmar, coordinadora de la Asociación Conciencia en Salta y Jujuy, explicó que la visita se concretó en el marco de una invitación de la diputada Alejandra Mollon para poder facilitar y generar este recorrido para niños y niñas que provienen de la zona rural de Los Pericos, que fueron participantes del programa Crecer, indicó.

La Coordinadora puso en relieve que Crecer es un programa que destinamos para la prevención del trabajo infantil y, además, para la contención de hijos e hijas de trabajadores rurales de nuestra provincia. Hace casi 10 años que lo implementamos en Jujuy, precisó y detalló que el acompañamiento se hace durante todo el año en las propias fincas donde viven las familias.

Remarcó el impacto de la experiencia en los estudiantes, los chicos están muy emocionados, muy contentos. Nuestros programas se enmarcan dentro de un eje de acceso a derechos en ruralidad que nos parece muy importante como organización garantizar. Ellos vinieron acá a materializar todo este aprendizaje que vienen teniendo con nosotros, remarcó.