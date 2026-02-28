El Gobernador Sadir dio inicio al 165 Periodo de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

En el marco del inicio del año legislativo, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, dirigió su mensaje a la Asamblea Legislativa, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, donde realizó un pormenorizado balance de gestión y expuso los principales lineamientos y proyecciones previstos para el presente período.

Pasada las 17.00 el gobernador salió de Casa de Gobierno hacia el Palacio Legislativo, acompañado de la Comisión de Exterior integrada por los diputados y diputadas Gisel Bravo, Angélica Castillo, Mario Fiad, Federico Manente, Yael Navarro, Mariela Ortiz, Noelia Quispe, Patricia Ríos, Daniela Vélez, Claudia Sánchez Cantaberta, María Uriondo, María Tomez Gamez, Fernanda Checa Monaldi, y Alicia Sosa.

El gobernador estuvo acompañado por titulares de carteras ministeriales y demás funcionarios del Poder Ejecutivo. A su paso por calle Gorriti fue calurosamente saludado por ciudadanos y simpatizantes que expresaron su afecto

A su llegada a la Legislatura, Sadir efectuó el saludo protocolar al Cuerpo Histórico de Policía de la Provincia de Jujuy; y posteriormente fue recibido por la Comisión de Interior integrada por los legisladores Diego Cruz, María Teresa Ferrín, Omar Gutiérrez, Agustina Guzmán, Adriano Morone, Diego Rotela, Martín Fellner, Ernesto Rivarola, Verónica Valente, Noemí Isasmendi, Matías Paterno, Kevin Ballesty, y Carlos Haquim, quienes lo invitaron a ingresar al edificio de la Legislatura para que en el recinto de sesiones dirija su discurso de gestión.

El Gobernador inauguró el 165 Período Legislativo de Sesiones Ordinarias

En el recinto de la Legislatura, el gobernador, C.P.N. Carlos Sadir dio su mensaje a la ciudadanía jujeña, detallando los logros alcanzados en el 2025 y los desafíos para el presente año en las áreas de educación, salud, seguridad y medio ambiente, entre otras.

Estuvieron presentes en la ceremonia representantes de los distintos poderes del Estado provincial, con la participación de autoridades y vocales de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes del ámbito legislativo. También acompañaron autoridades eclesiásticas, exmandatarios provinciales y el gabinete ministerial en pleno, junto a jefes comunales de diversas ciudades de la provincia, reflejando una amplia representación institucional, política y social.

En ese marco, reafirmando el compromiso y responsabilidad de lo que significa gobernar el mandatario provincial resaltó que con una convicción clara: mejorar la calidad de vida de los jujeños con orden fiscal, responsabilidad administrativa y sentido social, fue su prioridad.

Resaltó el debate legislativo y el acompañamiento de aprobación de normas fundamentales y el acompañamiento en decisiones estratégicas permitieron que nuestra provincia continúe avanzando con previsibilidad y estabilidad

Sostuvo que gobernar es acompañar en los momentos difíciles, sostener servicios esenciales, priorizar la educación, la salud y la seguridad pública, y no abandonar a quienes nos necesitan.

Y agregó que Cumplir con lo que prometemos es el eje de nuestra gestión. Lo dijimos desde el primer día: orden fiscal, obras que se terminen, programas que lleguen y decisiones que se sostienen en el tiempo.

En materia salarial Sadir afirmó que sostuvo el compromiso de pagar del 1 al 5 de cada mes los salarios, y que con esfuerzo se logró implementar una recomposición salarial del 35,76% entre enero 25 y enero 26 para provincia y municipios. Además de sostener con fondos provinciales el fondo de incentivo docente y conectividad.

Subrayó que en un difícil contexto económico se logró reducir significativamente la deuda pública en dólares, logramos disminuirla un 9,1% respecto a diciembre de 2024 y un 17,9% en relación a diciembre de 2023. En cuanto a la deuda en moneda nacional, asciende a 8.870,17 millones de pesos al 31 de diciembre del año pasado, con una baja del 9,4% respecto a 2024 y del 43,6% comparado con 2023, nos estamos desendeudando, estamos pagando, estamos cumpliendo.

Otro de los grandes logros de este año fue en materia impositiva fue la baja de impuestos implementando medidas que combinaron reducción de alícuotas, exenciones, bonificaciones y facilidades de pago para aliviar la carga fiscal, premiamos al contribuyente cumplidor y estimulando la producción, el empleo y la formalización económica. Y anticipó que Este año, tomamos la decisión firme de continuar con medidas que alivien la carga impositiva y acompañar a quienes producen, trabajan y cumplen en Jujuy, hecho que se logró a través del Decreto Acuerdo 2980HF2025, que ya benefició a 9.840 contribuyentes en Ingresos Brutos y a 593 operaciones en el Impuesto de Sellos.

En relación a las obras públicas, señaló que se llevaron a cabo con recursos propios.

Del mismo modo resaltó las políticas de contención social con el BEGUP, el Programa Federal Incluir Salud, asumiendo los gastos de programas estratégicos sanitarios. También el sostenimiento de la tarifa social, entre otros logros.

Sostuvo que el deporte es motor de crecimiento e inclusión, no resignamos la participación de nuestros deportistas en los Juegos Evita, los apoyamos pese al difícil contexto económico, porque sabemos que los recursos invertidos realmente valen la pena.

Manifestó su preocupación por el bullying y el grooming por lo que dijo que junto a la Fundación Grooming Argentina firmamos un convenio en 2025 para prevenir el acoso sexual infantil en línea y creamos la primera sede de la ONG en el norte del país.

En el área de la salud indicó que a través del ISJ se asistieron a 191 mil afiliados, y se hicieron más de 10 mil prácticas quirúrgicas de alta complejidad neurológicas, cardiológicas, oncológicas financiadas al 100% por la obra social de la provincia.

Ponderó el fortalecimiento de la educación pública priorizando la alfabetización, la inclusión, la refacción de escuelas y la contención de los docentes 10 nuevas escuelas y se refaccionaron a estrenar 9 en 2025. Para el presente año ya están en refacción 27 establecimientos, y tenemos previstas obras de ampliación y refacción en 15 escuelas más. También, planificamos la refacción y construcción de 11 nuevos edificios para sustituir viejas instalaciones. En relación a la conectividad se instaló una red de internet en 189 instituciones; hoy el 85% de las escuelas rurales ya posee conexión de alta velocidad. Además, entregamos computadoras e impresoras a docentes de distintas áreas de educación, expresó Sadir.

Tuvo un párrafo especial para mencionar la inauguración de la Ciudad de las Artes, y el logro de conseguir por primera vez, empezar el año lectivo con el Listado Único de Orden de Mérito publicado antes de la vuelta a clases. También la regularización de títulos y generaremos títulos provinciales para que los egresados puedan trabajar mientras llegan los nacionales.

Sostuvo que uno de los pilares fundamentales de toda sociedad es el acceso a la salud por lo que la inversión en equipamiento e infraestructura necesarios para modernizar el sistema de salud pública era esencial. Para ello se hizo una fuerte inversión en obras de infraestructura, equipamientos técnicos y en bienes de capital para equipamiento y activos fijos. En ese mismo sentido dijo que a través del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), se realizaron 94.899 asistencias, incluyendo asistencias de salud mental presenciales y telefónicas. Incorporando ambulancias nuevas, móviles de logística y un minibús.

En cuanto a la Carrera de Medicina logramos concretar que en agosto de 2025 obtuvimos la aprobación de la carrera de Medicina en la UNJu ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la CONEAU, y que el próximo 16 de marzo dan inicio las clases.

En materia de seguridad aseguró que desde un enfoque de cercanía con la gente y en el marco del Plan Estratégico 2025, avanzamos en la profesionalización de nuestras fuerzas y en la incorporación de tecnología para enfrentar nuevos delitos. Se logró reducir los índices delictivos y con un análisis estratégico, las áreas operativas de la Policía optimizaron el despliegue y lograron un alto rendimiento. En esta misma área, en los próximos días, dijo Sadir, lanzaremos el Plan Estratégico para la Seguridad Ciudadana 2035, con el cual integraremos todo el sistema de seguridad en una red provincial única, con datos compartidos, inteligencia artificial y capacidad operativa en todo el territorio para anticipar delitos y prevenir hechos graves. Se modernizará el monitoreo con tecnología avanzada, se fortalecerá la lucha contra el narcotráfico y el ciberdelito, y se consolidará la coordinación con fuerzas federales e internacionales.

Sostuvo que la digitalización en la provincia está en marcha. Con la Ley N6.016 de Modernización de la Administración Pública sumamos 6 municipios a esta política provincial: El Carmen, La Mendieta, La Quiaca, Palma Sola, Perico y San Salvador de Jujuy. Queremos un Estado más eficiente, con menos burocracia y que reduzca gastos a través de la tecnología. Es una necesidad impostergable, porque la gente lo necesita y lo demanda, enfatizó el gobernador.

Otro de los pilares en los que descansa la sociedad es la vivienda, y al hacer mención a ello hay viviendas terminadas y adjudicadas con financiamiento provincial en toda la provincia. Y en el marco de programa de participación público privada se firmaron convenio para la construcción de soluciones habitacionales con el Colegio de Ingenieros, Colegio Médico, Asociación del Personal Legislativo (APL), UPCN Seccional Jujuy y Asociación Bancaria: Construiremos en total, 15 proyectos en desarrollo suman 857 departamentos o viviendas con infraestructura en Alto Comedero, El Carmen, Libertador, Palpalá, San Pedro, Alto La Viña, San Antonio y La Quiaca. Este año, a través del IVUJ proyectamos la construcción de más de 1.200 viviendas con financiamiento y administración estatal provincial. Y anticipó que se puso en marcha mecanismos que permitirán dar soluciones a más 3.300 familias jujeñas en los próximos años.

En relación a la obra pública resaltó con mucho esfuerzo pusimos en marcha «Jujuy Construye», con el que se hicieron obras con el objetivo claro de mejorar la vida cotidiana de los jujeños, sostener el empleo en la construcción y apoyar a emprendedores y proveedores locales, logrando pavimentar varias rutas provinciales, además de tener proyectado diferentes obras claves para la mejora de la conectividad. Aseguró que se está negociando con el Banco Mundial un préstamo para financiar el desarrollo de la red vial.

Con el propósito de profundizar el ahorro energético y el cuidado del ambiente, se va a continuar con el Plan Provincial de Alumbrado Público Eficiente «Jujuy Iluminada», con 15.000 luminarias LED distribuidas en ciudades populosas, beneficiando a 150.000 familias en barrios de San Salvador, Libertador, Calilegua, Fraile Pintado, Tilcara, Puesto Viejo y en otras tantas localidades.

Afirmó que otro propósito de su gestión es el fortalecimiento del deporte, el año que pasó se caracterizó por una fuerte consolidación territorial y la recuperación de espacios deportivos, con articulación pública y comunitaria, aseveró Sadir.

Respecto del turismo, el Gobernador comentó que, en 2025, Jujuy fue uno de los destinos más elegidos del país con más de 1.400.000 turistas, fortaleciendo 28 mil puestos de trabajo y con un 80% de conectividad aérea sostenida durante todo el año.

Planteó que desde el inicio de su gestión uno de sus objetivos fue generación de empleo, por ello la Academia de Oficios se consolidó como eje estratégico para la formación laboral, unificando criterios pedagógicos para responder a la demanda productiva. La Academia tiene presencia en más de 30 localidades, desde San Salvador hasta comunidades como Lipán y Susques.

También se buscó potenciar el trabajo en el fortalecimiento de la minería Creamos el Ministerio de Minería porque era una necesidad. Y no demandó más gasto público, precisó Sadir, y en ese sentido dijo que actualmente tenemos 29 proyectos en producción, 16 en exploración o factibilidad y 250 en evaluación.

Otro ítem importante que destacó Sadir fue que en el 2025 fue el primer año de operación estable de la Zona Franca Perico. Siete empresas operan actualmente y dos usuarios directos iniciaron la construcción de galpones industriales, sostuvo. Y recordó que se realizó la licitación internacional para la construcción de la Zona Franca La Quiaca Que va impulsar el desarrollo regional al atraer inversiones, reducir costos mediante exenciones fiscales y aduaneras y generará empleo en nuestra zona fronteriza.

Para finalizar convocó a los legisladores a acompañar una agenda clara: modernizar, simplificar, fortalecer la seguridad, impulsar la producción, ampliar oportunidades y garantizar derechos. Con respeto. Con diálogo. Con grandeza.