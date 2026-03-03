Atauche llamó a consolidar el proyecto libertario en todo el país

El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche, volvió a posicionarse como una de las voces centrales del oficialismo en el interior del país.

En el marco de la Reunión Nacional de La Libertad Avanza, Atauche instó a profundizar la construcción territorial del espacio y a consolidar el proyecto político que impulsa el presidente Javier Milei.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia y titular partidaria, Karina Milei, y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de referentes de los 24 distritos del país. El objetivo central fue fortalecer la estrategia política federal y coordinar acciones de cara a los próximos desafíos electorales y de gestión.

Durante su intervención, Atauche sostuvo que el país atraviesa una etapa determinante y aseguró que el rumbo adoptado por el Gobierno nacional marca un punto de inflexión en la historia reciente. En esa línea, remarcó la necesidad de consolidar equipos técnicos y políticos en cada provincia para respaldar las reformas estructurales que impulsa la administración libertaria.

“El mandato social es claro y debemos sostenerlo con coherencia, convicción y resultados concretos”, afirmó Atauche, al hacer referencia al respaldo electoral que permitió la llegada del actual Gobierno a la Casa Rosada y su posterior ratificación en las urnas.

En la reunión se debatieron lineamientos organizativos y políticos con una mirada federal, buscando afianzar la presencia territorial de La Libertad Avanza en cada distrito. Para Atauche, el desafío no solo es sostener el discurso del cambio, sino traducirlo en gestión y estructura partidaria sólida en todo el país.

El senador jujeño también subrayó que la convocatoria fue “una nueva oportunidad para seguir consolidando este proyecto de país”, y remarcó que el espacio tiene “un mandato claro”, donde la moral y la transparencia deben transformarse en política de Estado.

Finalmente, Atauche reafirmó que el oficialismo avanza en la construcción de un proyecto de largo plazo. Según expresó, la meta es consolidar una Argentina “libre, moderna y próspera”, con liderazgo firme y una estrategia sostenida en el tiempo. Con este mensaje, Atauche dejó en claro que la etapa que viene estará marcada por la expansión territorial y el fortalecimiento político del espacio libertario en todo el país.