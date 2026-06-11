Señales de alerta. Prevención de la violencia digital en Vinalito: «Lo virtual es real»

Estudiantes del Colegio Agrotécnico de Vinalito recibieron herramientas de prevención de la violencia digital, a traves del taller «Lo virtual es real».

En la localidad de Vinalito, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, llevó a cabo el taller “Lo virtual es real”, en el marco de las actividades de prevención de la violencia digital, destinado a estudiantes del Colegio Agrotécnico N° 11.

La jornada de reflexión tuvo como objetivo brindar herramientas para identificar, prevenir y abordar las distintas formas de violencia que pueden manifestarse en los espacios digitales.

Se explicaron las formas de uso responsable de las tecnologías, las redes sociales y las plataformas de comunicación tratando temas vinculados al ciberacoso, la difusión no consentida de contenido íntimo, el hostigamiento y otras situaciones que afectan principalmente a mujeres, jóvenes y personas de la diversidad sexual.

La propuesta busca fortalecer el desarrollo de habilidades para reconocer situaciones de riesgo, promover vínculos digitales respetuosos y fomentar una cultura de cuidado basada en el respeto, la empatía y el ejercicio de los derechos en entornos virtuales.

Asimismo, se destacó la importancia de generar espacios de diálogo y concientización que permitan a las juventudes identificar señales de alerta y conocer los recursos institucionales disponibles para solicitar asistencia y acompañamiento cuando sea necesario.

Estas acciones reafirman el compromiso de seguir impulsando políticas públicas de prevención y promoción de derechos para la construcción de un Jujuy más justo, igualitario y seguro, teniendo en cuenta que la violencia en entornos digitales puede tener consecuencias graves en la vida de las personas.

A cargo de la disertación estuvo el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.