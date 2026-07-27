Edición 2026. El Salón Provincial de Artes Visuales suma posibilidades de participación y formación

La nueva convocatoria del Salón Provincial de Artes Visuales incorpora la disciplina Cerámica, establece un Gran Premio de Honor, y suma un circuito formativo de participación opcional.

La segunda etapa de la sexta edición del Salón Provincial de Artes Visuales busca promover una mayor participación, y fortalecer la profesionalización en el sector, generando acciones en diversas localidades de la provincia. Para ello, la convocatoria incorpora un circuito formativo complementario, de carácter opcional, que acompañará a los participantes en las distintas etapas del certamen.

Durante la presentación, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, explicó que las modificaciones apuntan a estimular el desarrollo del sector artístico, y ampliar las oportunidades de participación.

«Se está sumando la disciplina Cerámica, considerando su raigambre cultural e importancia en las diversas regiones provinciales. También se establece un Gran Premio de Honor, que supone la adquisición de la obra premiada para que pase a integrar la colección artística patrimonial de la provincia de Jujuy. También la posibilidad de ofrecer un circuito de formación optativo para quienes participen de la convocatoria y deseen, además, participar de una serie de charlas y espacios de formación en los distintos lenguajes», señaló.

El Secretario destacó que la propuesta busca acompañar el crecimiento del sector. «Fortalecer el desarrollo cultural, las industrias culturales, ampliar la participación, y propiciar el diálogo entre creadores y público», expresó.

La coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari, detalló que la convocatoria de la Secretaría de Cultura comprende las disciplinas Dibujo, Escultura, Cerámica e Instalaciones y Medios Alternativos, y recordó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de septiembre a hs. 23:50 , a través del sitio web de la Secretaría. quienes

Además, señaló que esta edición recupera la posibilidad de participación para artistas premiados con anterioridad. «Volvemos a hacer la convocatoria abierta a todos los que ya hayan sido galardonados o no, para que puedan sumarse», explicó.

Las personas interesadas en participar podrán acceder al formulario de inscripción, mientras que las bases y condiciones se encuentran disponibles para consultar todos los detalles de la convocatoria.

Sobre esta propuesta, Marcelo Coca explicó que el ciclo estará orientado principalmente a artistas de diversas localidades provinciales. «Este ciclo formativo tiene la finalidad de acompañar a los artistas, principalmente del interior, a presentar sus carpetas, a desarrollar sus trabajos y a la gestión de la producción de su obra», indicó.

El responsable del programa señaló que próximamente se informará fechas, horarios, lugares y responsables de cada taller, con el objetivo de incrementar la participación de artistas de la provincia.

En el cierre, el ministro de Cultura y Turismo destacó el esfuerzo realizado para esta edición, tanto por la continuidad del certamen como por el incremento de los premios. «Es un evento que se viene realizando año a año, pero hemos hecho un esfuerzo extra para aumentar el monto de los premios. Estamos viviendo una situación económica compleja y hay un esfuerzo que cuesta más por la situación también que viven los Estados», expresó.

El ministro remarcó que el Gran Premio de Honor tendrá un valor de 3 millones de pesos, el más alto de la convocatoria, y señaló que fortalecer esa instancia busca sostener el acompañamiento a los artistas en un contexto desafiante.

Asimismo, valoró la incorporación de Cerámica como una forma de ampliar la participación territorial: «La posibilidad de que se pueda sumar a los ceramistas abre el juego a regiones que nos estaban pidiendo participar también a partir de la cerámica».

Finalmente, destacó la importancia de seguir generando espacios para la producción cultural y la visibilización de los artistas jujeños. «Abrirle el juego a todos los actores culturales para que en estos ámbitos propuestos desde el sector público, puedan participar y mostrar el potencial que tiene Jujuy», afirmó.