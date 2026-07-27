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Edición 2026. El Salón Provincial de Artes Visuales suma posibilidades de participación y formación

Jujuy
Autoridades de Cultura presentaron la nueva etapa del Salón Provincial de Artes Visuales.

La nueva convocatoria del Salón Provincial de Artes Visuales incorpora la disciplina Cerámica, establece un Gran Premio de Honor, y suma un circuito formativo de participación opcional.

La segunda etapa de la sexta edición del Salón Provincial de Artes Visuales busca promover una mayor participación, y fortalecer la profesionalización en el sector, generando acciones en diversas localidades de la provincia. Para ello, la convocatoria incorpora un circuito formativo complementario, de carácter opcional, que acompañará a los participantes en las distintas etapas del certamen.

Durante la presentación, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, explicó que las modificaciones apuntan a estimular el desarrollo del sector artístico, y ampliar las oportunidades de participación.

«Se está sumando la disciplina Cerámica, considerando su raigambre cultural e importancia en las diversas regiones provinciales. También se establece un Gran Premio de Honor, que supone la adquisición de la obra premiada para que pase a integrar la colección artística patrimonial de la provincia de Jujuy. También la posibilidad de ofrecer un circuito de formación optativo para quienes participen de la convocatoria y deseen, además, participar de una serie de charlas y espacios de formación en los distintos lenguajes», señaló.

El Secretario destacó que la propuesta busca acompañar el crecimiento del sector. «Fortalecer el desarrollo cultural, las industrias culturales, ampliar la participación, y propiciar el diálogo entre creadores y público», expresó.

La coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari, detalló que la convocatoria de la Secretaría de Cultura comprende las disciplinas Dibujo, Escultura, Cerámica e Instalaciones y Medios Alternativos, y recordó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de septiembre a hs. 23:50 , a través del sitio web de la Secretaría. quienes

Además, señaló que esta edición recupera la posibilidad de participación para artistas premiados con anterioridad. «Volvemos a hacer la convocatoria abierta a todos los que ya hayan sido galardonados o no, para que puedan sumarse», explicó.

Las personas interesadas en participar podrán acceder al formulario de inscripción, mientras que las bases y condiciones se encuentran disponibles para consultar todos los detalles de la convocatoria.

Sobre esta propuesta, Marcelo Coca explicó que el ciclo estará orientado principalmente a artistas de diversas localidades provinciales. «Este ciclo formativo tiene la finalidad de acompañar a los artistas, principalmente del interior, a presentar sus carpetas, a desarrollar sus trabajos y a la gestión de la producción de su obra», indicó.

El responsable del programa señaló que próximamente se informará fechas, horarios, lugares y responsables de cada taller, con el objetivo de incrementar la participación de artistas de la provincia.

En el cierre, el ministro de Cultura y Turismo destacó el esfuerzo realizado para esta edición, tanto por la continuidad del certamen como por el incremento de los premios. «Es un evento que se viene realizando año a año, pero hemos hecho un esfuerzo extra para aumentar el monto de los premios. Estamos viviendo una situación económica compleja y hay un esfuerzo que cuesta más por la situación también que viven los Estados», expresó.

El ministro remarcó que el Gran Premio de Honor tendrá un valor de 3 millones de pesos, el más alto de la convocatoria, y señaló que fortalecer esa instancia busca sostener el acompañamiento a los artistas en un contexto desafiante.

Asimismo, valoró la incorporación de Cerámica como una forma de ampliar la participación territorial: «La posibilidad de que se pueda sumar a los ceramistas abre el juego a regiones que nos estaban pidiendo participar también a partir de la cerámica».

Finalmente, destacó la importancia de seguir generando espacios para la producción cultural y la visibilización de los artistas jujeños. «Abrirle el juego a todos los actores culturales para que en estos ámbitos propuestos desde el sector público, puedan participar y mostrar el potencial que tiene Jujuy», afirmó.

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