El día 3 de agosto iniciará el reempadronamiento del BEGU para universitarios y terciarios

La Municipalidad de San Salvador a través de la Dirección de Atributos Sociales, anunció que del 3 al 16 de agosto, se realizará el reempadronamiento para los estudiantes de nivel terciario y universitario, para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU).

Con más detalles, la directora del área mencionada, Cynthia Haquim explicó que el período de inscripción permanecerá habilitado hasta el 16 de agosto, vencido dicho plazo no se recibirán solicitudes de renovación. Por lo tanto, los alumnos “deberán contar con la constancia de alumno regular correspondiente al año en curso, firmada y sellada por la institución, con todos los datos personales y, en el caso de los estudiantes universitarios, deberá especificar la condición de alumno activo, pleno o simple”.

Además destacó que, “será obligatorio presentar el DNI actualizado y tener una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante, ya que durante el período anterior se detectaron numerosos casos de documentos vencidos que impidieron completar el trámite”.

En este orden, Haquim solicitó a las instituciones educativas, “presentar los listados de los alumnos hasta el 7 de agosto en la oficina ubicada en Tumusla 625, ya que la recepción fuera de término generó inconvenientes en anteriores reempadronamientos, lo que impidió que algunos estudiantes no pudieron inscribirse”.

Asimismo, recordó que una vez finalizado el plazo del 16 de agosto, “no se aceptarán las inscripciones, por lo que pidió a los beneficiarios realizar el trámite dentro de las fechas establecidas”. En este contexto, recordó que los requisitos son:

– Constancia de alumno regular actualizada, donde consten nombre y apellido del estudiante, carrera, curso o año en el que se encuentra cursando y período lectivo correspondiente. La constancia deberá estar firmada por la autoridad competente y sellada por la institución educativa.

– En el caso de estudiantes universitarios, la constancia deberá consignar expresamente la condición de alumno activo simple o alumno activo pleno.

– Contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. Quienes aún no la tengan registrada podrán hacerlo de manera online a través de https://www.argentina.gob.ar/sube.

Finalmente, aclaró que los estudiantes del nivel secundario no deben realizar el reempadronamiento, ya que el beneficio para ese nivel tiene vigencia anual.

Nota audiovisual: https://youtu.be/wpF2JKeqp_U