El Multiespacio Moreno será escenario de la Feria de Santa Anita y de la muestra “Uniendo Generaciones, Revalorizando Tradiciones”

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Centro Educativo de Terminalidad Primaria Región III, dependiente del Ministerio de Educación, invitan a la comunidad a participar de la tradicional Feria de Santa Anita y de la muestra pedagógica “Uniendo Generaciones, Revalorizando Tradiciones”, que se realizará este martes, de 15 a 19 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno.

La propuesta, de acceso libre y gratuito, busca promover el encuentro entre generaciones y poner en valor una de las tradiciones culturales y religiosas más representativas de la provincia. Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer la tradicional República de Santa Anita, con sus elaboraciones en miniatura, además de visitar un stand de promoción educativa, participar de juegos tradicionales para toda la familia y disfrutar de la presentación de Los Abuelos Cuentacuentos, junto con la actuación del ballet de danza de los adultos mayores de la Municipalidad y un acompañamiento musical.

De esta manera, la Dirección de Adultos Mayores, a cargo de Mirta Humacata y dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, dará continuidad a la tradicional celebración religiosa y cultural que cada 26 de julio honra a Santa Ana, abuela de Jesús y patrona de la juventud prolongada.

Asimismo, los asistentes podrán apreciar y adquirir miniaturas artesanales elaboradas íntegramente a mano, entre ellas viviendas, vehículos, herramientas y otros elementos que, de acuerdo con la tradición, simbolizan pedidos de prosperidad, trabajo y buenos deseos.

Por su parte, el Centro Educativo de Terminalidad Primaria Región III en coordinación con el municipio difundirá la oferta educativa destinada a jóvenes y adultos del departamento Doctor Manuel Belgrano, dando a conocer los servicios de educación primaria de gestión estatal que brinda la modalidad.

Esta propuesta educativa tiene como objetivo favorecer la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias básicas para quienes no pudieron completar la escolaridad obligatoria en la edad correspondiente. A través de una modalidad adaptada a las necesidades de jóvenes y adultos, se promueve la alfabetización y la continuidad de las trayectorias educativas, contemplando las características sociales, culturales y etarias de cada estudiante.