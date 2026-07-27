Pre Hornitos 2026: el Municipio invita a participar del Certamen Folklórico de Música y Danza

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a músicos, bailarines y agrupaciones folklóricas de toda la provincia a participar del Certamen Folklórico “Pre Hornitos” 2026, una propuesta que busca celebrar, promover y democratizar la cultura a través del arte de raíz folklórica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 5 de agosto a las 13 horas. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción de manera virtual y luego imprimir y presentar el anexo que figura al final del reglamento, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

El certamen se desarrollará el sábado 8 de agosto, desde las 10 horas, durante toda la jornada. Los participantes deberán presentarse con anticipación para registrar su presencia. El orden de actuación de los rubros y de los participantes será determinado mediante sorteo.

Los interesados podrán competir en las siguientes categorías:

Solista Vocal.

Conjunto Vocal.

Solista Instrumental.

Conjunto Instrumental.

Conjunto de Baile Folklórico.

Conjunto de Malambo.

La convocatoria está destinada a solistas y grupos de música folklórica jujeña, argentina y latinoamericana, así como también a conjuntos de baile folklórico, tanto en modalidad tradicional como estilizada. En todos los casos, podrán participar artistas oriundos o residentes de la provincia de Jujuy.

El Certamen Pre Hornitos representa una oportunidad para que artistas emergentes muestren su talento y formen parte de uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad.

Como reconocimiento, se otorgará un premio por cada categoría, consistente en la contratación de los ganadores para participar de la Feria de Comida Regional “Los Hornitos” – edición 2026.