La Policía de Jujuy inició la semana central por su 181° aniversario

Con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional comenzaron las actividades protocolares que culminarán el 1 de agosto con el acto central y el desfile cívico-militar.

La Policía de la Provincia de Jujuy dio inicio a la semana central de celebraciones por su 181° aniversario con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional, ceremonia encabezada por el jefe de la fuerza, comisario general Joaquín Carrillo.

En ese marco, Carrillo destacó que las actividades continuarán durante toda la semana con ceremonias protocolares, encuentros institucionales y propuestas abiertas a la comunidad. Este lunes también está previsto el arriamiento de la Bandera, con la participación de las distintas fuerzas e instituciones que integran el sistema de seguridad y emergencia de la provincia.

El cronograma incluye para este martes un concierto de la Banda de Música «Tacita de Plata» en el Teatro Mitre, mientras que el sábado 1 de agosto se desarrollará el acto central por el 181° aniversario de la Policía de Jujuy, seguido del tradicional desfile cívico-militar.

Las actividades se suman a las realizadas durante los últimos días, entre ellas la Expo Policial, el torneo de tiro desarrollado en Palpalá y la tradicional Maratón Policial, que convocó a una importante cantidad de participantes.

Al referirse al nuevo aniversario de la institución, el jefe de Policía señaló que «181 años representan un fuerte arraigo con la historia de la provincia de Jujuy. La formación y el crecimiento de nuestra institución están estrechamente ligados al desarrollo de la provincia, por lo que celebrar este aniversario con los honores que corresponden es un orgullo y una responsabilidad para toda la familia policial».

De esta manera, la Policía de Jujuy continúa desarrollando una agenda de actividades que pone en valor su historia, fortalece el vínculo con la comunidad y reconoce el compromiso de hombres y mujeres que diariamente trabajan al servicio de la seguridad de los jujeños.