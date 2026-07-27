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Reunión interinstitucional. El Ministerio de Hacienda y Finanzas coordina implementación administrativa de la recategorización del personal

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El Ministerio de Hacienda y Finanzas coordina implementación administrativa de la recategorización del personal

La jornada de trabajo estuvo destinada a coordinar las acciones y herramientas necesarias para la implementación de la recategorización vigente desde octubre de 2025.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y su equipo técnico, se reunieron con referentes de la Dirección Provincial de Personal.

La jornada de trabajo estuvo destinada a coordinar las acciones y herramientas necesarias para la implementación de la recategorización que se encuentra vigente desde octubre de 2025. También participaron representantes de Fiscalía de Estado y del área de Legal y Técnica de la Gobernación.

La directora provincial de Personal, Marta Najarro, informó que «esta recategorización, si bien le ha sido asignada a todos los agentes y la han podido percibir en sus haberes, ahora se está disponiendo el instrumento por el cual va a quedar reflejada esa asignación en un acto administrativo».

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto a las áreas intervinientes, continuará con las reuniones técnicas y las instancias de coordinación necesarias para completar la implementación, promoviendo una ejecución eficiente, homogénea y transparente del proceso.

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